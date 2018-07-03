taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.348
USD
4,6618
EURO
5,4348
ALTIN
187,01
PETR
78,0300

THY, AB ülkelerindeki uçaklara fark attı

Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı verilerine göre THY uçaklarına 123 denetleme yapıldığı, denetlemeler sonucunda THY'nin AB ülkelerinin hava yollarına göre 3 kat daha güvenli olduğu belirlendi.

DHA | 03.07.2018 - 15:28..
  1. Haberler
  2. Seyahat

Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı'nın (EASA) SAFA programı kapsamında 1 yıl boyunca yaptığı denetlemeler sonucunda Türk Hava Yolları'nın puanı 0,17 olurken, Avrupa Birliği hava yollarının puanı ise 0,51 oldu.

THY, AB ülkelerindeki uçaklara fark attı

Yapılan değerlendirmede sınıflandırma hava yolu şirketlerinin sıfır puanına yaklaştıkça uçakların kusursuz olduğu, emniyeti tehdit eden bir durum olmadığını gösteriyor.

UÇAKLAR DENETİMDEN GEÇİYOR

SAFA denetimleri diğer ülkeler tarafından uçağın kalkışından önce gerçekleştirilen denetimler olup, bakım ve uçuşa elverişlilik konusunda uluslararası gereklilikleri yerine getirip getirmediğine bakılıyor.

THY, AB ülkelerindeki uçaklara fark attı

Uçağın fiziksel durumu, kokpit ve kabinde uyulması gereken gerekliliklerin kontrol edildiği denetimlerde, uçakla seyahat esnasında yolcuların uçuş güvenliğini sağlayacak kuralların en üst düzeyde uygulanması amaçlanıyor.

THY, AB ülkelerindeki uçaklara fark attı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'nın paylaşımları Demet Akalın'ı kızdırdı

Şeyma Subaşı'nın paylaşımları Demet Akalın'ı kızdırdı

271
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

181
Ahmet Hakan: CHP yoksulları ikna edemedi

Ahmet Hakan: CHP yoksulları ikna edemedi

256
Ağrı Valisi: Leyla'nın vücudunda istismara dair bulgu yok

Ağrı Valisi: Leyla'nın vücudunda istismara dair bulgu yok

231
Yılmaz Özdil, Muharrem İnce'ye cevap verdi

Yılmaz Özdil, Muharrem İnce'ye cevap verdi

126
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin açıklamalarına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin açıklamalarına ilk yorum

167
Kamu görevlilerinin temmuz maaşları belli oldu

Kamu görevlilerinin temmuz maaşları belli oldu

131