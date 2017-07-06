THY adını gökyüzüne yazdırdı

Türk Hava Yolları, ABD’deki marka bilinilirliğini arttırmak için tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

HOLLYWOOD SEMALARINA ADINI YAZDIRDI

THY, 4 Temmuz Amerikan Bağımsızlık Günü’nde adını lazerle Los Angeles ve Hollywood semalarına yazdırdı. Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre, büyük beğeni toplayan reklam kampanyası kapsamında yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki Turkish Airlines yazısının şehrin değişik noktalarından görünmesi sağlandı.

GEÇTİĞİMİZ YIL DA ADINI YAZDIRMIŞTI

Geçtiğimiz yılda benzer bir tanıtım yapan ve yaklaşık 24 milyon kişiye ulaşan şirket, günün en yoğun saatlerinde lazerle Turkish Airlines ve Fly Turkish Airlines yazılarını gökyüzüne yansıtmıştı.