İlker Aycı: Tarihi değiştirmenin zamanı geldi

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY ve HAVAŞ ortaklığı ile faaliyetlerini sürdüren TGS Yer Hizmetleri AŞ'nin ramazana özel hazırladığı iftar programında çalışanlar, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Genel Müdür Bilal Ekşi, TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, TGS Yer Hizmetleri AŞ. Genel Müdürü Nurzat Erkal, HAVAŞ Genel Müdürü Kürşad Koçak ve çok sayıda üst düzey yönetici ile bir araya geldi.

Programda konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, rahmet, mağfiret ve bereket ayı ramazanın tüm çalışanlar için hayırlara vesile olmasını diledi.

"İNŞALLAH YENİ HAVALİMANIMIZDA DA NİCE BAŞARILARA BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ"

Çalışanlarla burada bir arada olmaktan daima mutluluk duyduklarını kaydeden Aycı, "Çünkü bu birliktelik bizleri zor günlerden bu güzel günlere taşıdı. THY'nin bu başarısında sizlerin payı çok büyük. İnşallah yeni evimiz, yeni havalimanımızda da nice başarılara birlikte ulaşacağız. Şimdiden mübarek Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı kutlarım." ifadelerini kullandı.

Program sonrasında çalışanlar, etkinlikler çerçevesinde kurulan alanda şut çekme, koridor yarışması, rodeo, boks makinası ve langırt gibi oyunlarda sahur vaktine kadar stres attı. Aycı ile Ekşi'nin de katıldığı oyunlar renkli görüntülere sahne oldu.

Aycı'ya sahur programında THY Teknik AŞ. Genel Müdürü Ahmet Karaman, Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay ile THY Basın Müşaviri Yahya Üstün eşlik etti.

"TARİHİ DEĞİŞTİRMENİN ZAMANI GELDİ"

İlker Aycı, Türk Hava Yolları Teknik AŞ'de birlikte gerçekleştirdikleri çalışmaların kendilerini önemli noktalara taşıdığına işaret ederek, "Şimdiyse tarihi değiştirme zamanı geldi çattı. Bizim THY Teknik AŞ'deki hedefimiz; küresel havacılık pazarının en önemli Ar-Ge merkezlerinden biri olabilmektir. Bugüne kadar 5 yılda 500 mühendis yetiştirmek gibi bir beklentimiz vardı. Şimdi o hedefimizi 5 yılda bin mühendis yetiştirmek olarak yeniliyoruz. Çünkü yerlileşmeye, millileşmeye kendi değerlerimizi üretmeye ve dışa bağımlılığımızı azaltmaya ihtiyacımız var. Ben sizlerde bu enerjiyi görüyorum, sizlere inanıyorum. Bu noktada gerekli tüm destekler ile önünüzü açmaya hazırız. Artık havacılık sanayine damga vuracak işlerin zamanıdır. Bu mübarek gecede sizlerle birlikte hedeflediğimiz güzel gelecek için dua edelim." değerlendirmesinde bulundu.