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THY, Airbus'la 25 uçak için sözleşme imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Fransa'da olan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Airbus'la 25 adet A350-900 alımı için imzayı attı.

Haber Merkezi | 05.01.2018 - 20:15..
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THY, Airbus'la 25 uçak için sözleşme imzaladı

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markalarından olan Türk Hava Yolları, filosunu genişletmeye devam ediyor.

AIRBUS'LA 25 UÇAK İÇİN İMZALAR ATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Fransa'ya giden THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Erdoğan ve Macron'un da katıldığı törende Airbus CEO'su Tom Enders'le 25 adet Airbus A350-900 uçağı alımı konusunda imzaları attı.

THY, Airbus'la 25 uçak için sözleşme imzaladı

A350-900'LE DİREKT AVUSTRALYA'YA UÇULACAK

Türk Hava Yolları'nın, filosuna katacağı uzun menzilli A350-900 uçaklarıyla başta Avustralya olmak üzere çok uzun menzilli yeni hatlar açmasını sağlayacak.

"100. YIL HEDEFİMİZE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK"

İmza töreni sonrası Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Aycı, “Bugün burada imza altına aldığımız üzere, Airbus’un en yeni geniş gövdeli modellerini filomuza katmak adına görüşmeler yapma ve sonuçlandırma hususunda karşılıklı iyi niyetimizi beyan ettik. Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi olarak elbette, yeni uluslararası noktalarla uçuş ağımızı daha da geliştirmek öncelikli hedeflerimizden.

THY, Airbus'la 25 uçak için sözleşme imzaladı

Bu uçakları filomuza katmamıza ilişkin görüşmelerimizin amacı, hem 3. Havalimanındaki geniş gövde ihtiyacını karşılamak, hem de Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü için tasarladığımız 2023 hedeflerimiz kapsamında filomuzu daha da güçlendirmek ve yanı sıra yolcu memnuniyetini daha da arttırmaktır. Dünya çapında kendimize koyduğumuz hedeflere Türk Hava Yolları ailesi olarak bir adım daha yaklaşmış olmaktan ötürü mutluluk duyuyoruz. Öte yandan ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olarak bu görüşmeler esnasında da üzerinde ehemmiyetle duracağımız üzere, Airbus tarafından Türkiye’den temin edilecek yan sanayi iş hacminin geçmiş yıllara göre ciddi oranda artacak olması, havacılık sanayimizin geleceği açısından önemli bir kazanç olacağı gibi üreticilerimiz için de büyük bir müjde olacaktır“ değerlendirmesini yaptı.

THY, Airbus'la 25 uçak için sözleşme imzaladı

AIRBUS A350-900'ÜN ÖZELLİKLERİ

Kokpit.aero sitesinde yer alan bilgiye göre; Airbus’ın Rolls Royce imalatı Trent XWB motorlarına sahip A350 uçaklarının 900 ve 1000 modelleri bulunuyor. İki uçağın tek farkı, yolcu sayısı. 900 serisi 300 yolcu, 1000 serisi de 340 yolcu taşıyabiliyor. A350’nin 900 ve 1000 modelleri 45 havayolu ve finansal kiralama şirketlerinden 858 adet sipariş aldı.

THY, Airbus'la 25 uçak için sözleşme imzaladı

Bunların 133’ü 17 havayoluna teslim edildi. Uçaklar 150’den fazla noktaya 490 bin saat uçtu. Bugüne kadar 19 milyon yolcu taşıdı. Singapur Havayolları, uçağı en kısa (Singapur-Kuala Lumpur, 370 kilometre) ve en uzun (Singapur – San Francisco 13 bin 593 kilometre) arasında kullanıyor.

THY, Airbus'la 25 uçak için sözleşme imzaladı

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