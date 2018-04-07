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THY Bayan Voleybol Takımı'nın hedefi: Avrupa Kupası

THY Spor Kulübü çatısı altında faaliyet gösteren THY Bayan Voleybol Takımı, başarıdan başarıya koşuyor.

Haber Merkezi | 07.04.2018 - 11:24..
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"Havada karada şampiyon biziz" sloganıyla yola çıkarak, büyük başarı elde eden THY Bayan Voleybol Takımı'nda hedef "Avrupa Kupası"...

Kulüp Genel Sekreteri Ramazan Yıldırım, Habertürk canlı yayınında "Hedef ne?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"AVRUPA KUPALARINA KATILMAK HEDEFİMİZ"

"Hedef Sultanlar Ligi'ne çıkmaktı, şimdi Avrupa Kupası'ndan bahsediyorum ben aramızda. Hemen gözler gülüyor, ışıl ışıl. Yani Avrupa Kupalarına katılmak hedefimiz. Yönetim Başkanımızın, Yönetim Kurulumuzun  bize gösterdiği hedef de şu anda bu. Yavaş yavaş diyoruz, adım adım diyoruz. Önce bir Avrupa Kupası'nda oynayalım, oraları da görsünler."

THY Bayan Voleybol Takımı'nda hedefler büyük VİDEO

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