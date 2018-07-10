THY büyüme trendini hız kesmeden sürdürüyor

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin en değerli markası Türk Hava Yolları yılın ilk yarısını yeni bir rekor ile geride bıraktı. Bayrak taşıyıcı, ilk 6 ayda yüzde 80,4 ile tarihinin en yüksek ilk yarıyıl doluluk oranına ulaştı." ifadelerini kullandı.

Ocak-Haziran 2018 trafik sonuçları değerlendirmesine göre;

- Ocak- Haziran 2017 döneminde 30,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 17,8 artışla 35,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 20,3, dış hatlarda yüzde 15,8 oranındadır.

- Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Haziran 2017 dönemine kıyasla yüzde11 artış gerçekleşmiştir.

- Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Haziran 2017 dönemine kıyasla yüzde 22,3 artış gerçekleşmiştir.

YÜZDE 80,4 DOLULUK ORANI

- Yolcu doluluk oranı 4,3 puanlık artış ile yüzde 80,4 olarak gerçekleşmiştir.

- Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Haziran 2017 döneminde 80,6 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 9,2 artarak 88,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %16,6 artmış, dış hat uçuşlarda yüzde 8,2 artmıştır.

- Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Haziran 2017 döneminde 61,3 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 15,5 artarak 70,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda yüzde 19,6, dış hat uçuşlarda ise yüzde 14,8 oranındadır.

- Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Haziran 2017 döneminde 216.780 iken, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 10,3 artışla 239.053 olarak gerçekleşmiştir.

- Taşınan Kargo-Posta, Ocak- Haziran 2017 döneminde 517.884 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 27,7 artışla 661.234 tona yükselmiştir.