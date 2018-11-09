THY Ekim ayında yüzde 83,4 doluluk oranına ulaştı

Geçen yılın pozitif baz etkisine rağmen yolcu sayısı, ücretli yolcu kilometre ve doluluklardaki artış, Türkiye’ye ve Türk Hava Yolları’na olan talep artışının yılın sonuna doğru da devam ettiğinin önemli bir göstergesi oldu.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada THY'nin bu ay da yüzde 83,4’lük doluluk oranına ulaşarak zirvedeki yerini korudu.

YÜZDE 84'LÜK DOLULUK ORANI

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün "Türk Hava Yolları tarihinin en iyi performansını sergilemeye devam ediyoruz. Ekim ayında 6,5 milyon yolcumuzu %83,4 doluluk oranı ile taşıdık. Kargo taşıma hacmimizi ise geçen yılın aynı dönemine göre %24 artırdık." diye konuştu.

EKİM 2018 TRAFİK SONUÇLARI

Ekim 2018 trafik sonuçları değerlendirmesine göre;

- Taşınan yolcu sayısında görülen büyüme trendine Ekim ayında da devam edilmiş olup, taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık %5’lik artış göstererek 6,5 milyona, toplam doluluk

- Ekim ayında, toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan arttı. Dış Hat doluluk 3 puanlık artışla %83,2 olarak gerçekleşirken, İç Hat uçuşlarda ise %85,1 doluluk oranına ulaşıldı.

- Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık %7’lik bir artış yaşandı. Dıştan dışa transfer yolcu hariç Yurtdışı yolcu sayısında ise %8’lik bir artış yaşandı.

- Kargo ve Posta hacmi geçtiğimiz aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, geçen yılın aynı dönemine göre %24 arttı. Kargodaki bu büyümeye %42 ile İç Hatlar, %35 ile Afrika, %30 ile K. Amerika ve %24 ile Avrupa katkı sağladı.

- Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranında Afrika’da yaklaşık 7 puan, K. Amerika’da 4 puan, Avrupa ve Uzak Doğu’da ise 3 puan artış gerçekleşti.

OCAK-EKİM 2018 TRAFİK SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

Ocak-Ekim 2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesine Göre ise;

- Yılın ilk on ayında geçen yılın aynı dönemine göre talepte yaklaşık %10’luk artış sağlanıp, yolcu sayısı da %11 artarak 64 milyonu aştı.

- Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Ekim döneminde 3 puanlık artış ile %82,2 olarak gerçekleşti. Yurtdışı yolcu doluluğu 3 puan artarak %82 seviyesine ulaşırken, yurtiçi yolcu doluluğu ise yaklaşık 2 puan artarak %86 seviyesine ulaştı.

- Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında yaklaşık %13’lük önemli bir artış yaşanmıştır.

- Yılın ilk on ayında toplam taşınan Kargo ve Posta geçen seneye göre %25 artarak 1 milyon tonu aştı.