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THY, eXPhone ile uçuşta kesintisiz iletişim sağlayacak

THY, nisanda hizmete alacağı "eXPhone" uygulaması ile yolcularına uçuş sırasında da kesintisiz iletişim imkanı sunacak.

24.03.2017 - 09:39
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THY, eXPhone ile uçuşta kesintisiz iletişim sağlayacak

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY filosundaki "Boeing 777" ve "Airbus 330" tipi uçaklarda sunduğu "Wi-Fi" ve "Canlı TV" hizmetlerine ek olarak, "eXPhone" ile mobil cihazlardan (konuşma hariç) güvenli bir şekilde internet erişimi ile e-posta kontrolü, sosyal medya hesap güncellemeleri ve kısa mesaj (SMS) alışverişinin yanı sıra mobil mesajlaşmaya imkan sağlayan uygulama, nisanda başlayacak.

YOLCULARA ANONS EDİLECEK

Entegrasyon temsilcileri "Panasonic AeroMobile" olan uygulama uçak kalktıktan belli bir süre sonra kabin ekipleri tarafından yolculara anons edilecek.

Ardından telefonların "data roaming" modu aktif olması koşuluyla herhangi bir işleme gerek olmaksızın uygulama otomatik devreye girecek ve uçak inişe geçene kadar ki süre boyunca kullanılabilecek.

Projenin entegrasyon temsilcileri Panasonic-AeroMobile tarafından saha kabul testi ilgili müdürlüklerin katılımı ile kabin görevlisinin kişisel cep telefonu üzerinden canlı gerçekleştirildi. Uygulamanın kullanım detaylarına Skylife dergisinden ulaşılabilecek.

Uygulama, yolcuların hizmet aldığı operatörlerin uluslararası dolaşım ücreti ile aynı olarak, yolcuların faturalarına yansıtılacak.

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