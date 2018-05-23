THY, Frankfurt'ta yolcu sayısını arttırdı

Yılın geride kalan ilk dört aylık döneminde Frankfurt'ta kapasitelerini yüzde 18, yolcu sayılarını da yüzde 21 artırdıklarını söyleyen THY Frankfurt Müdürü Muhammet Ensar Karabulut, dört yıldızlı bir şirket haline geldiklerini belirtti.





ALMANYA'DA 13 NOKTAYA UÇUŞLAR GERÇEKLEŞİYOR

THY'nin bugün 327 uçaklık filosuyla 254 uluslararası, 49 yurt içi olmak üzere dünyada 303 noktaya uçan bir havayolu şirketi olduğunu belirten Karabulut, Almanya uçuşlarına ilişkin bilgi verdi.

Karabulut, 1933 yılında 5 uçaklı mütevazı bir filoyla kurulmasına karşın THY'nin bugün dört yıldızlı bir şirket haline geldiğini vurguladı.

Almanya'da 13 noktaya uçuşlar düzenleyen THY'nin, Türkiye ile Almanya arasında köprü vazifesi gördüğünü dile getiren Karabulut, şöyle konuştu:

"THY, 2018 yılına da rekorlarla başladı. Sadece Frankfurt'ta yılın ilk dört ayında kapasitemizi yüzde 18, yolcu sayımızı da yüzde 21 artırmış bulunmaktayız. 25 Mart itibarıyla ikinci geniş gövdeli uçağımızı da hattımıza koyarak yılın 12 ayı iki geniş gövdeli uçakla seferlerimizi icra ediyoruz."