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THY geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 fazla gelir elde etti

Türkiye'nin yükselen markası Türk Hava Yolları, büyümeye devam ediyor.

Haber Merkezi | 09.08.2018 - 09:33..
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THY geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 fazla gelir elde etti

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük 2. şirketi olan THY'nin, geçtiğimiz yıla göre 2018'in ilk yarısında yüzde 30 daha fazla gelir elde ettiğini belirtti.

258 MİLYON USD KAR

Üstün THY'nin 258 milyon USD Esas Faaliyet Karı elde ettiğini açıkladı.

"Türk Hava Yolları Yılın İlk Yarısında 258 milyon USD Esas Faaliyet Kârı elde etti. ​Toplam gelirleri 2018 yılının ilk yarıyılında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 gibi önemli bir artış göstererek 6 milyar USD seviyesine ulaştı."

THY geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 fazla gelir elde etti

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