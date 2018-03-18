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THY, Gelibolu semalarında Çanakkale Şehitleri için uçtu

Türk Hava Yolları, tarihin en büyük zaferlerinden biri imza atan Çanakkale kahramanlarını Gelibolu semalarında andı.

Haber Merkezi | 18.03.2018 - 11:45..
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18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Yıldönümü kapsamında da ülke genelinde anma programları düzenleniyor.

THY ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANDI

Bu kapsamda Türkiye'nin gururu Türk Hava Yolları (THY), İzmir seferi sırasında yolcularını Çanakkale üzerinden götürerek güzel bir anma gerçekleştirdi.

THY, Gelibolu semalarında Çanakkale Şehitleri için uçtu

"CANLARINI FEDA EDENLERİ UNUTMAYACAĞIZ"

THY uçağı Gelibolu üzerinden geçerken uçağın pilotu ise bir açıklama

yaparak, "Bir ulusun kaderi adına savaşan kahramanlarımızın ebediyete kavuştukları Gelibolu semalarında uçuyoruz. Bu vatanın evlatları, tam 103 yıl önce bayrağımız uğrauna döktükleri kanla destan yazdılar. Hiç görmedikleri bizler için canlarını feda edenleri unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

THY, Gelibolu semalarında Çanakkale Şehitleri için uçtu ViDEO

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Gelibolu semalarında Çanakkale şehitleri için gerçekleştirilen uçuşu twitter'dan duyurdu.

THY, Gelibolu semalarında Çanakkale Şehitleri için uçtu

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