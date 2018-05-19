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THY Golf Şampiyonası'nın Bulgaristan ayağı tamamlandı

THY Golf Şampiyonası'nın Bulgaristan ayağında birincilik ödülünü Hranislav Kodjahristov kazandı.

Haber Merkezi | 19.05.2018 - 10:31..
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Türk Hava Yolları Dünya Golf Şampiyonası'nın Bulgaristan ayağı geride kaldı.

Varna'ya 60 kilometre uzaklıkta olan Balçık şehrindeki otelde düzenlenen turnuvaya, 75 oyuncu katıldı.

TURNUVANIN ŞAMPİYONU

Bulgaristan iş dünyasından da geniş katılımın olduğu turnuvada, kıyasıya bir mücadele yaşandı.

5 dalda farklı ödüllerin verildiği turnuvanın birincilik ödülünü Hranislav Gurkaynak kazandı.

Kodjahristov'un ödülünü THY Bulgaristan Genel Müdürü Mehmet Gürkaynak verdi.

THY Golf Şampiyonası'nın Bulgaristan ayağı tamamlandı

FİNAL SERİSİ İÇİN ADRES ANTALYA

Ülke şampiyonlarının katılacağı final serisi 27 Ekim-4 Kasım tarihlari arasında Antalya Belek'te gerçekleştirilecek.

2013 yılında 12 farklı ülkede başlayan THY Golf Şampiyonası, şu an 63'ten fazla ülkede 100'ün üzerinde farklı etkinlik ile dünyanın en fazla noktasında icra edilen amatör golf turnuvası unvanını taşıyor.

THY Golf Şampiyonası'nın Bulgaristan ayağı tamamlandı

THY Golf Şampiyonası'nın Bulgaristan ayağı tamamlandı

THY Golf Şampiyonası'nın Bulgaristan ayağı tamamlandı

THY Golf Şampiyonası'nın Bulgaristan ayağı tamamlandı

THY Golf Şampiyonası'nın Bulgaristan ayağı tamamlandı

THY Golf Şampiyonası'nın Bulgaristan ayağı tamamlandı

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