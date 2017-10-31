THY, Gürcistan'a A330'la uçmaya başladı

THY'den yapılan açıklamada, yolcu memnuniyetini ön planda tutan Türk Hava Yollarının, sunduğu benzersiz seyahat deneyimine yenilik getirmeye devam ettiği belirtilerek, "Türk Hava Yolları, 31 Ekim'den itibaren yolcularına geniş gövde uçakla uçma imkanı sunuyor. Geniş gövde uçaklar ile düzenli uçuşların gerçekleştirilecek olması Gürcistan havacılık endüstrisi için ilk olma özelliği taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

UÇAK İÇİ EĞLENCE SİSTEMİ DE MEVCUT

Açıklamada, THY'nin TK386/TK387 numaralı uçuşlarının, son teknolojiyle donatılmış A330 uçak tipiyle icra edileceğine dikkat çekilerek, uçağın, ödüllü uçak içi eğlence sistemine sahip olduğu vurgulandı.