THY Havacılık Akademisi, UGETAM ile anlaştı

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yerel Yönetimler Akademisi ve Eğitim İşlerinden Sorumlu Şirketi UGETAM arasında eğitim desteği - eğitmen teminiyle birlikte, sınıf, laboratuvar, donanım ve malzemelerini de karşılıklı olarak tahsis edebilmelerine imkan tanıyan protokol imzalandı.

DANIŞMANLIK HİZMETİ VERECEK

Türk Hava Yolları’nı temsilen İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim ÇAY, UGETAM A.Ş. adına Genel Müdür Dr. Şenol YILDIZ’ın imzalarıyla hayata geçen protokol uyarınca Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, UGETAM’a ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek.

THY İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay (sol 2), UGETAM A.Ş. Genel Müdürü Dr. Şenol Yıldız da (sağ 2)

"OLUMLU KATKILARI KISA SÜREDE GÖRECEĞİZ"

İmza töreninde Türk Hava Yolları adına söz alan Türk Hava Yolları İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim ÇAY, "UGETAM ile Havacılık Akademimiz arasında tesis edilen güç birliğinin eğitim alanında ortaklaşa yürütülecek projelere olumlu katkılarını en kısa sürede göreceğimize inanıyoruz." dedi.

UGETAM A.Ş. Genel Müdürü Dr. Şenol YILDIZ ise "Ülkemizin ulusal gururu Türk Hava Yolları ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, geleceğin profesyonelleri ve yöneticilerinin yetiştirilmesinde çok büyük katkı oluşturduğu kanaatindeyim." dedi.