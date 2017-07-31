taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.700
USD
3,5258
EURO
4,1405
ALTIN
143,67
PETR
52,1400

THY Havacılık Akademisi, UGETAM ile anlaştı

THY Havacılık Akademisi, İBB Yerel Yönetimler Akademisi ve eğitim işlerinden sorumlu şirketi UGETAM ile hizmet protokolü anlaşması imzaladı.

31.07.2017 - 10:03
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yerel Yönetimler Akademisi ve Eğitim İşlerinden Sorumlu Şirketi UGETAM arasında eğitim desteği - eğitmen teminiyle birlikte, sınıf, laboratuvar, donanım ve malzemelerini de karşılıklı olarak tahsis edebilmelerine imkan tanıyan protokol imzalandı.

THY Havacılık Akademisi, UGETAM ile anlaştı

DANIŞMANLIK HİZMETİ VERECEK

Türk Hava Yolları’nı temsilen İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim ÇAY, UGETAM A.Ş. adına Genel Müdür Dr. Şenol YILDIZ’ın imzalarıyla hayata geçen protokol uyarınca Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, UGETAM’a ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek.

THY Havacılık Akademisi, UGETAM ile anlaştıTHY İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay (sol 2), UGETAM A.Ş. Genel Müdürü Dr. Şenol Yıldız da (sağ 2)

"OLUMLU KATKILARI KISA SÜREDE GÖRECEĞİZ"

İmza töreninde Türk Hava Yolları adına söz alan Türk Hava Yolları İnsan Kaynakları Genel Müdür  Yardımcısı Abdulkerim ÇAY, "UGETAM ile Havacılık Akademimiz arasında tesis edilen güç birliğinin eğitim alanında ortaklaşa  yürütülecek projelere olumlu katkılarını en kısa sürede göreceğimize inanıyoruz." dedi.

THY Havacılık Akademisi, UGETAM ile anlaştı

UGETAM A.Ş. Genel Müdürü  Dr. Şenol YILDIZ ise "Ülkemizin ulusal gururu Türk Hava Yolları ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, geleceğin profesyonelleri ve yöneticilerinin  yetiştirilmesinde çok büyük katkı oluşturduğu kanaatindeyim." dedi.

İlginizi Çekebilir
TÜBİTAK'ın 20'nci Gözlem Şenliği
Antalya'da, bu yıl 20'ncisi düzenlenen TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği sona erdi. Şenliğe, yaklaşık 600 kişi katıldı.
450 yıllık tuz ocağı havadan görüntülendi
Erzincan'ın Kemah İlçesi'ne bağlı Kömür Köyü’nde 450 yıllık olan tuz ocağı havadan ilk kez görüntülendi.
Sağlık Sen'den 'ruj süren hemşire'ye tepki
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası "Kalp Atışı" dizisinin hemşireleri rencide ettiğini iddia ederek tepki gösterdi.
İzmir'de 1 haftada 645 kaçak göçmen yakalandı
Son bir haftada jandarma ekiplerince yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan 645 yabancı uyruklu yakalandı, 7 organizatör tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meclis'te 'Beyaz Kürtler' tartışması yaşandı

Meclis'te 'Beyaz Kürtler' tartışması yaşandı

169
Hadise kıyafetiyle yine eleştirilerin hedefi oldu

Hadise kıyafetiyle yine eleştirilerin hedefi oldu

39
Lucescu Mehmet Özbek'in gönderilmesini istedi

Lucescu Mehmet Özbek'in gönderilmesini istedi

16
Atatürk heykeline saldıranın akli dengesi bozuk

Atatürk heykeline saldıranın akli dengesi bozuk

214
Kılıçdaroğlu, 'Cumhuriyet' savcılarına soruşturma istedi

Kılıçdaroğlu, 'Cumhuriyet' savcılarına soruşturma istedi

124
Murat Başoğlu, kız arkadaşıyla öpüşürken yakalandı

Murat Başoğlu, kız arkadaşıyla öpüşürken yakalandı

54
Sıla'nın Açıkhava'dan kazancı belli oldu

Sıla'nın Açıkhava'dan kazancı belli oldu

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM