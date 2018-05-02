THY ile Belavia'dan ortak uçuş anlaşması

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Belarus’un en büyük havayolu şirketi ve bayrak taşıyıcısı Belavia ile 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere kod paylaşımı anlaşması yapıldı.

ORTAK UÇUŞ ANLAŞMASI

Anlaşma ile iki havayolu şirketi, İstanbul-Minsk hattında karşılıklı olarak bir diğerinin seferine kendi uçuş kodunu koyabilecek.

TALEPTE ARTIŞ

Belavia Genel Müdürü Anatoly Gusarov ise Minsk-İstanbul güzergahının Belavia Havayolları’nın büyüyen uçuş ağında en önemli hatlardan birini teşkil ettiğini, bu iş birliğinin sadece Türkiye ve Belarus arasında değil, İstanbul ve Minsk ötesi seferlerle de talepte önemli bir artış sağlayacağını bildirdi.

GELİŞMEYE DEVAM EDECEK

Başlangıçta her iki havayolu, İstanbul-Minsk hattında karşılıklı olarak birbirlerinin seferlerine kendi kodlarını koyabilecek. Önümüzdeki dönem geliştirilmesi hedeflenen anlaşma sayesinde, her iki havayolu şirketinin birbirini tamamlayan tarife yapısı ile yolcular bölgedeki bağlantı uçuşlardan rahatlıkla yararlanabilecek.