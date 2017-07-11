THY ilk yarıda 30,3 milyon yolcuyu uçurdu

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan Ocak-Haziran 2017 trafik verilerine göre, 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 30,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 0,7 artışla 30,3 milyona ulaştı.

Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 1,6, dış hatlarda yüzde 0,1 oldu. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında Ocak-Haziran 2016 dönemine kıyasla yüzde 0,6 artış sağlandı. Yolcu doluluk oranı 2,4 puanlık artış ile yüzde 76 olarak gerçekleşti.

KARGO UÇAK SAYISI 11'DEN 15'E ÇIKTI

Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), Ocak-Haziran 2016 döneminde 81,9 milyar iken, bu yılının aynı döneminde yüzde 1,6 azalarak 80,6 milyar oldu. AKK iç hat uçuşlarda yüzde 2,7 arttı, dış hat uçuşlarda yüzde 2,2 azaldı. Ücretli Yolcu kilometre (ÜYK), Ocak-Haziran 2016 döneminde 60,6 milyar iken, 2017'nin aynı döneminde yüzde 1,6 artarak 61,3 milyara ulaştı. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda yüzde 2, dış hat uçuşlarda ise yüzde 1,6 olarak gerçekleşti.

Yolcu uçakları konma sayısı, Ocak-Haziran 2016 döneminde 226 bin 159 iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 4,2 azalışla 216 bin 767'ye geriledi. Taşınan Kargo-Posta, geçen yılın ilk yarısında 410 bin 345 ton iken, bu yılın ilk yarısında yüzde 25,8 artışla 516 bin 102 tona yükseldi.

2016 Haziran ayı sonunda uçak sayısı 329 iken, 2017 Haziran ayı sonunda 336 oldu. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 85'ten 93'e yükseldi, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 233'den 228'e geriledi. Kargo uçak sayısı 11'den 15'e çıktı.

HAZİRAN'DA 5,7 MİLYON YOLCU TAŞINDI

Toplam yolcu sayısı geçen yılın haziran ayında 5 milyon iken, bu yılın haziran ayında yüzde 13,5'lik artışla 5,7 milyona yükseldi. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 11,1, dış hatlarda yüzde 15,3 oldu.

Yolcu doluluk oranı Haziran 2017 döneminde 3,4 puanlık artış ile yüzde 76,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 3,6 puanlık artış gösterdi.

Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Haziran 2016 döneminde 10,3 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 12,1 artarak 11,5 milyar oldu. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda yüzde 10,8, dış hat uçuşlarda ise yüzde 12,3 olarak gerçekleşti. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Haziran 2016 dönemine kıyasla yüzde 9,2 artış görüldü.

YÜZDE 24,4 ARTIŞ

Taşınan Kargo-Posta, Haziran 2016 döneminde 77 bin 860 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 24,4 artışla 96.887 tona yükseldi. Haziran 2017 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında; ÜYK Uzak Doğu'da yüzde 11,2, Afrika'da yüzde 11,5, Orta Doğu'da yüzde 15,9 arttı.

Yolcu doluluk oranı Uzak Doğu'da 3,9 puan, Orta Doğu'da 5,7 puan, Kuzey Amerika'da 4,7 puan, yolcu sayısı da Uzak Doğu'da yüzde 12,5, Afrika'da yüzde 11,5, Orta Doğu'da yüzde 16,9 ve iç hatlarda yüzde 11,7 artış gösterdi.