THY, İstanbul-Novosibirsk seferlerini kaldırdı

Rusya'nın Novosibirsk kentindeki Tolmaçevo Havalimanı'nın basın dairesinden yapılan açıklamada: "Türk Hava Yolları 24 Mart 2017 tarihinden itibaren Novosibirsk'ten İstanbul'a gerçekleştirdiği doğrudan uçuşları durduracağı için, yolcuların talepleri doğrultusunda söz konusu yönde çalışmak için başka partnerleri davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada bu yıl iki kent arasındaki yolcu sayısında ciddi bir artış gözlendiği ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artış olduğu ifade edildi.

THY, Mart 2012'de Novosibirsk-İstanbul uçuşlarına başlamıştı.