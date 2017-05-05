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THY kabin ekibi, yere düşen yolcu için seferber oldu

Türk Hava Yollarının (THY) seferden dönen kabin ekibi, Atatürk Havalimanı'nda merdivenden düşen kadın yolcu için seferber oldu.

05.05.2017 - 14:57
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Dış Hatlar Terminali Geliş Katı Arındırılmış Salon'da pasaport kontrolünün ardından merdivenlerden inen 67 yaşındaki Cahide Gökdemir, dengesini kaybederek düştü.

THY kabin ekibi, yere düşen yolcu için seferber oldu

Hindistan'ın Bombay kentinden gelen uçakta görev yapan THY kabin ekibi, yere düşen yolcuya yardım etti. Yolcuya, ilk yardım kurallarına göre müdahale eden ekip, sağlık ekiplerinin çağrılmasını sağladı.

THY kabin ekibi, yere düşen yolcu için seferber oldu

Pasaport kontrol noktası çevresinde görev yapan polis memurları da kadın yolcuya yardım etti. Sağlık ekiplerin gelmesinin ardından hafif yaralanan yolcu terminalde bulunan kliniğe götürüldü.

THY kabin ekibi, yere düşen yolcu için seferber oldu

Gökdemir'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

THY kabin ekibi, yere düşen yolcu için seferber oldu

THY kabin ekibi, yere düşen yolcu için seferber oldu

THY kabin ekibi, yere düşen yolcu için seferber oldu

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