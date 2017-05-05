THY kabin ekibi, yere düşen yolcu için seferber oldu

Dış Hatlar Terminali Geliş Katı Arındırılmış Salon'da pasaport kontrolünün ardından merdivenlerden inen 67 yaşındaki Cahide Gökdemir, dengesini kaybederek düştü.

Hindistan'ın Bombay kentinden gelen uçakta görev yapan THY kabin ekibi, yere düşen yolcuya yardım etti. Yolcuya, ilk yardım kurallarına göre müdahale eden ekip, sağlık ekiplerinin çağrılmasını sağladı.

Pasaport kontrol noktası çevresinde görev yapan polis memurları da kadın yolcuya yardım etti. Sağlık ekiplerin gelmesinin ardından hafif yaralanan yolcu terminalde bulunan kliniğe götürüldü.

Gökdemir'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.