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THY, Konya seferlerini artırıyor

Türk Hava Yolları (THY), her gün dörder sefer yapılan İstanbul - Konya - İstanbul uçuşlarını 26 Mart'tan itibaren 5'e çıkaracak.

02.03.2017 - 12:03
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THY

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sefer düzenlediği 49 şehirdeki 51 destinasyonla Türkiye’nin en çok noktasına uçan havayolu şirketi unvanına sahip THY, yurt içi seferlerini artırmaya devam ediyor.

26 MART'TAN İTİBAREN...

THY, her gün dörder sefer olarak gerçekleştirilen İstanbul-Konya-İstanbul uçuşlarını yaz tarifesi kapsamında 26 Mart'tan itibaren 5'e çıkaracak.

Yolcular, THY'nin uçuş tarifesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet sitesinden ve "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşabilecek.

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