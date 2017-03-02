THY, Konya seferlerini artırıyor

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sefer düzenlediği 49 şehirdeki 51 destinasyonla Türkiye’nin en çok noktasına uçan havayolu şirketi unvanına sahip THY, yurt içi seferlerini artırmaya devam ediyor.

26 MART'TAN İTİBAREN...

THY, her gün dörder sefer olarak gerçekleştirilen İstanbul-Konya-İstanbul uçuşlarını yaz tarifesi kapsamında 26 Mart'tan itibaren 5'e çıkaracak.

Yolcular, THY'nin uçuş tarifesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet sitesinden ve "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşabilecek.