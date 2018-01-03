THY Mesut Yılmaz'ın uçağındaki yolculardan özür diledi

2017'nin son günlerine doğru, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz, intihar etmişti.

MESUT YILMAZ HABERİ UÇAKTA ALMASIN DİYE THY İNTERNETİ KESTİ

Olayın gerçekleştiği sırada Amerika'dan Türkiye'ye dönmek için THY uçağında olan Mesut Yılmaz ve Eşi Berna Yılmaz'ın, acı haberi uçakta almamaları için THY, uçaktaki internet hizmetini sonlandırmıştı.

"DİĞER YOLCULARA JEST YAPILABİLİR" UYARISI

Sonraki günlerde Hürriyet yazarı Uğur Cebeci de bir yazı yazarak, THY'nin Mesut Yılmaz ve Berna Yılmaz adına doğru bir hamle yapmış olsa da diğer business yolcularının internet kullanımını kısıtladığı için, 'yolculardan özür dilenebilir ve jest olarak da hediye mil verilebilir' şeklinde bir uyarıda bulunmuştu.

THY YÖNETİM KURULU BAŞKANI İLKER AYCI MEKTUP YAZDI, TEK TEK ÖZÜR DİLEDİ

Gelişmeler üzerine Türk Hava Yolları yönetimi harekete geçti, söz konusu uçuşta internet hizmetini kullanamayan business yolcularından özür diledi ve hesaplarına 7500 mil hediye işledi.

47 YOLCUYA HEDİYE UÇUŞ MİLİ

THY, Mesut Yılmaz'ın bindiği uçaktaki 47 business yolcusuna tek tek mektup yazdı ve özür diledi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın imzasını taşıyan mektupta, internet sisteminin neden kapatıldığı da açıkça anlatıldı. THY ayrıca, o uçuştaki business yolcularının hesabına da 7500 uçuş mili işleyeceğini bildirdi.