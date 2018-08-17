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THY, THK Üniversitesi mezunlarına öncelik verecek

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü öğrencileri, THY'de öncelikli olarak işe başlayabilecek.

AA | 17.08.2018 - 13:07..
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THY, THK Üniversitesi mezunlarına öncelik verecek

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi ve Türk Hava Yolları (THY) arasında İş Garantili Eğitim Protokolü imzalandı.

Protokol doğrultusunda, THK Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü öğrencileri, başvuru yapmaları gerekmeden THY'de öncelikli olarak işe başlayabilecek.

THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve THK Üniversitesi Rektörü Ahmet Erman Akbulut ile garantili Teorik ve Uçuş Eğitim Sözleşmesi protokolü imzaladıkları söyledi.

"ÖĞRENCİLER İÇİN YARARLI OLACAK"

Kürşat Atılgan, protokol doğrultusunda THK Üniversitesi mezunlarının THY'de öncelikli olarak işe başlayabileceğini belirterek, Türkiye'nin gururu THY ile böyle bir iş birliği içine girmekten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

THK'nın dünyada ilklerin öncüsü olduğunu ifade eden Kürşat Atılgan, protokolün öğrenciler ve üniversite için çok yararlı olacağını vurguladı.

THY, THK Üniversitesi mezunlarına öncelik verecek

ALIMLAR İLAN EDİLECEK

Öğrencilerin, pilotluk başvurusu, seçilmeleri ve kabul kriterlerinin THY tarafından belirleceğini anlatan Kürşat Atılgan, "THK Üniversitesi, THY'nin belirlediği kriterleri ilan edecek ve alımın bu çerçevede yapılacağını duyuracak." diye konuştu.

İKİNCİ PİLOT GÖREVİ

Hava Ulaştırma Fakültesi pilotaj bölümü öğrencilerinin, 3. sınıftan 4. sınıfa geçtiklerinde bütün okul bilgilerinin THY'ye ulaştırılacağını ifade eden Kürşat Atılgan, öğrencilerin THY'nin gerekli gördüğü İngilizce, Türkçe ve diğer yeterlilik sınavlarını geçtikten sonra THY'de 2. pilot olarak işe başlayabileceklerini söyledi.

THY, THK Üniversitesi mezunlarına öncelik verecek

ÖNCELİK THK ÖĞRENCİLERİNE

Kürşat Atılgan, öğrencilerin iş başvurusu yapmalarına gerek kalmayacağına dikkati çekerek, THY'nin kendi iç prosedürlerini tamamladıktan sonra önceliği THK Üniversitesi öğrencilerine vereceğini vurguladı.

"PRESTİJLİ EĞİTİM KURUMU OLACAK"

THK'nin 93 yıllık birikimiyle 2011'de THK Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesini kurduklarını belirten Kürşat Atılgan, "THK Üniversitesi, Türkiye'nin geleceğinde en gerekli ve en prestijli eğitim kurumu olacak. Çünkü dünya havacılığa, uzaya doğru gidiyor. Ülkemizin gururu THY ile de böylesine anlamlı bir protokol imzalamaktan dolayı gururluyuz." dedi.

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