THY Samara seferlerine başladı

Sol elini kullananlar için şimdiye kadar çok şey söylendi. Daha zeki oldukları, sanata yatkınlıkları gibi… Peki bunlar gerçek mi?

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Hayırcılar 'oy nasıl kullanılmalı' kurslarına başladı

Hemen her gün ya bir gazetede, ya da bir TV kanalında oy nasıl kullanılmalı, nasıl kullanılmamalı uyarıları yapılıyor..