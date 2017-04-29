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İlker Aycı 'THY Katarlılara satıldı' iddialarına güldü

Hakan Çelik'in THY'nin Katarlılara satıldığı yönündeki iddiaları hatırlatması üzerine İlker Aycı kahkaha attı.

29.04.2017 - 11:35
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İlker Aycı 'THY Katarlılara satıldı' iddialarına güldü

Hakan Çelik'in programına konuk olan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İngiltere ve Amerika'ya seyahat ederken gelen yasaklara karşı laptop dağıtılacağını açıklamıştı.

İlker Aycı 'THY Katarlılara satıldı' iddialarına güldü

İLKER AYCI'YI GÜLDÜREN SORU

THY'nin Katarlılara satılıp satılmadığı ile ilgili soruya ise Aycı gülmekle yetindi. Aycı, "Özellikle referandum sürecinde çok ciddi şehir efsaneleri oldu. Bunlardan bir tanesi de şuydu: THY, Katarlılara satılacak. Şimdi THY'nin hisseleri zaten borsada hergün alınıp satılıyor. Bizim yüzde 51'imiz halka açık zaten. Yüzde 51'i halka açık olan bir şirkette sanırım blok hisseyi soruyorlar. Şu anda Varlık Fonu'muzda olan yüzde 49'luk hissemizi herhalde kastediyorlar."

THY satıldı sorusu İlker Aycı'yı güldürdü İZLE

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