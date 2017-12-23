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THY Sofya uçuşlarını artırdı, kayak kolaylaştı

THY Sofya uçuşlarını haftada 18’e çıkardı, komşu Bulgaristan’da kayak daha da kolaylaştı.

Haber Merkezi | 23.12.2017 - 16:35..
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Bulgaristan’da 33’üncü yılını dolduran Türk Hava Yolları (THY) iki ülke arasında turizmin gelişmesi için bir adım daha attı.

THY SOFYA'YA UÇUŞLARI, 14'TEN 18'E ÇIKARDI

İstanbul - Sofya hattında sabah ve akşam olmak üzere haftada 14 sefer yapan THY, bu sayıyı 18’e çıkarttı. THY salı, çarşamba, perşembe ve pazar günleri koyduğu 4 yeni öğlen seferi sayesinde Bulgar yolcuları dünya çapında 300’den fazla varış noktasına bağlayacak.

THY Sofya uçuşlarını artırdı, kayak kolaylaştı
Haber / fotoğraf: İsmail Şahin (Milliyet gazetesi)

2018'DE SOFYA HATTINDA, 200 BİN YOLCU BEKLENİYOR

Milliyet gazetesinden İsmail Şahin'e konuşan THY Sofya Müdürü Mehmet Gürkaynak, “Bulgaristan pazarında başarılı bir şekilde büyüdüğümüz için çok mutluyuz. Bulgaristan yolcusu bu öğlen uçuşları sayesinde İstanbul aktarmalı transfer imkânlarını daha da genişletecek. 2018’de sadece bu hatta 200 binin üzerinde yolcu bekliyoruz. Varna’da da kış tarifesinde 7, yazları ise 11 uçuşumuz var” dedi.

THY Sofya uçuşlarını artırdı, kayak kolaylaştı

75 KİLOMETRE PİST

THY’nin Sofya seferlerini artırması tam da ülkenin en tanınmış kayak merkezi Bansko’nun sezon açılışına denk geldi. Balkan Holiday ve Kempinski otel sayesinde Avrupa’nın ailece ucuz tatil yapabildiği Bansko’da kayak sezonunun açılışına katıldık. Sofya’dan 150 kilometre uzaklıkta olan ve 2.5 saat süren bir yolculuğun ardından ulaşılan Bansko’da 990 ila 2 bin 600 metre arasında 15 kayak pisti var. Pirin dağı üzerindeki kayak merkezinin pist uzunluğu 75 kilometreyi buluyor. Bansko’da Kempinski otelde iki kişi oda kahvaltı konaklama 250 euro’dan başlıyor. Ancak bölgede daha ekonomik oteller bulmak mümkün. Diğer 5 yıldızlı otellerin fiyatı iki kişi oda kahvaltı 130, 4 yıldızlı oteler 80, üç yıldızlı oteller ise 60 euro. Bazı oteller ise yarım pansiyon hizmet veriyor. Ayrıca Türkiye’den otobüslerle gelinebilen 99 euro’dan başlayan 3 günlük paket turlar bulmak da mümkün.

THY Sofya uçuşlarını artırdı, kayak kolaylaştı

12 AY TURİZM VAR

Kayak sezonunun açılışında konuşan Bulgaristan Turizm Bakanı Nikolina Angelkova, Bansko’ya geçen yıl 1.4 milyon yabancı turist geldiğini ve bu yıl turist sayısında yüzde 10 artış beklediklerini dile getirdi. 12 ay turizmin devam ettiği Bansko’nun doğası, krater gölleri ve ormanları ile Pirin Milli Parkı, dünya mirası olarak UNESCO programı çerçevesinde korunuyor.

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