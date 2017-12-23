THY Sofya uçuşlarını artırdı, kayak kolaylaştı

Bulgaristan’da 33’üncü yılını dolduran Türk Hava Yolları (THY) iki ülke arasında turizmin gelişmesi için bir adım daha attı.

THY SOFYA'YA UÇUŞLARI, 14'TEN 18'E ÇIKARDI

İstanbul - Sofya hattında sabah ve akşam olmak üzere haftada 14 sefer yapan THY, bu sayıyı 18’e çıkarttı. THY salı, çarşamba, perşembe ve pazar günleri koyduğu 4 yeni öğlen seferi sayesinde Bulgar yolcuları dünya çapında 300’den fazla varış noktasına bağlayacak.



Haber / fotoğraf: İsmail Şahin (Milliyet gazetesi)



2018'DE SOFYA HATTINDA, 200 BİN YOLCU BEKLENİYOR

Milliyet gazetesinden İsmail Şahin'e konuşan THY Sofya Müdürü Mehmet Gürkaynak, “Bulgaristan pazarında başarılı bir şekilde büyüdüğümüz için çok mutluyuz. Bulgaristan yolcusu bu öğlen uçuşları sayesinde İstanbul aktarmalı transfer imkânlarını daha da genişletecek. 2018’de sadece bu hatta 200 binin üzerinde yolcu bekliyoruz. Varna’da da kış tarifesinde 7, yazları ise 11 uçuşumuz var” dedi.





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