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THY, turizmcileri Bulgaristan'da buluşturdu

THY, TÜRSAB temsilcilerini Bulgaristan'da Bulgar meslektaşlarıyla çalışma toplantısında buluşturdu.

AA | 08.02.2018 - 21:23..
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Başkent Sofya'da yapılan çalışma toplantısına Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, TÜRSAB Kurumsal ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Ela Atakan, THY Bulgaristan Müdürü Mehmet Gürkaynak ve sektörden 20'den fazla turizm acente temsilcisi katıldı.

"TURİZMLE ANLAYIŞ GÜÇLENDİRİLİYOR"

Etkinliğin açılışından sonra AA muhabirine açıklama yapan Ulusoy, "Turizm acentelerine baktığımızda, ben onları, ilişkileri, halkları bir araya getiren köprü inşaatçıları olarak da görüyorum." dedi.

Ulusoy, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki yakın bağlara işaret ederek, "Komşu ülke olarak iki halk arasındaki anlayış turistik faaliyetlerle birlikte güçlendiriliyor." diye konuştu.

THY, turizmcileri Bulgaristan'da buluşturdu

BULGARİSTAN'A GELEN TURİSTLERDE TÜRKLER 3.

Türklerin Bulgaristan'a gelen turist sayısı bakımından 3. sırada yer aldığına işaret eden Ulusoy, Bulgar vatandaşlarını da Türkiye'yi önemli bir turistik destinasyon olarak gördüklerini belirtti. Ulusoy, Türk Büyükelçiliği ve Kültür ve Turizm Müşavirliğinin bu gibi girişimlere gelecekte de destek vermeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.

TÜRSAB Kurumsal ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Atakan da 10 senedir THY, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yaparak Türkiye turizminin tanıtımını gerçekleştirdiği söyledi. Yurt dışına turist götüren seyahat acenteleri ile Türkiye'ye turist getiren acenteleri buluşturduklarını anlatan Atakan, "Bizim buradaki en büyük amacımız ülkemizi tanıtmaktır." dedi.

THY, turizmcileri Bulgaristan'da buluşturdu

"DETAYLI TÜRKİYE TANITIMINA GİRDİK"

THY Bulgaristan Müdürü Gürkaynak da Bulgaristan ve Türkiye'nin senelerdir yan yana yaşayan iki komşu olduğuna işaret ederek, "2017 senesi verilerinde Bulgaristan'a gelen turist sayısına baktığımızda Türkiye 1. sırada. Aynı şekilde biz de Bulgar turistleri Türkiye'de ağırlamak istiyoruz. Bu nedenle detaylı Türkiye tanıtımına girdik." ifadesini kullandı.

THY'NİN BULGARİSTAN SEFERLERİ

Gürkaynak, haftada Sofya'dan 18, Varna'dan da 7 uçuşla Bulgar turistleri Türkiye'nin bütün turistik merkezlerine taşımak istediklerini dile getirdi.

Organizasyonda, Edirne Belediyesi adına yapılan sunumda da Bulgaristan sınırına yakın şehrin turistik, kültürel ve tarihi özellikleri anlatıldı.

Toplantının devamında TÜRSAB temsilcileri, Bulgar meslektaşları ile görüşmeler yaparak, karşılıklı işbirliği alanında yeni hedefler belirledi.

THY, turizmcileri Bulgaristan'da buluşturdu

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