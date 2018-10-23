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THY uçağı jet rüzgarlarıyla süreyi kısalttı

Türk Hava Yolları’nın Panama-İstanbul seferini yapan uçağı, Atlantik okyanusu üzerinde batıdan doğuya doğru esen jet rüzgarlarını arkasına alarak 15 dakika farkla İstanbul’a ulaştı.

DHA | 23.10.2018 - 16:47..
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Türk Hava Yolları’nın Panama-İstanbul seferini yapan uçağı, Atlantik okyanusu üzerinde batıdan doğuya doğru esen jet rüzgarlarını arkasına alarak hem uçuş maliyeti açısından önemli bir tasarruf sağladı, hem de planlanan süreden 15 dakika farkla İstanbul’a ulaştı.

21 Ekim tarihinde TK-800 sefer sayılı Airbus A330 tipi Panama-İstanbul seferini yapan uçakta bulunan yolcular, uçuş planlamadaki profesyonellik ile farklı bir uçuşa tanık oldu. Planlanmada yeni rota ile normalden daha kuzeyde seyreden uçakta bulunan yolcular, kuzey ışıkları olarak bilinen ışık yansımalarını da izledi.

THY uçağı jet rüzgarlarıyla süreyi kısalttı

HEM YAKITTAN HEM VERGİDEN TASARRUF EDİLDİ

Normal koşullarda ortalama 10 bin 140 kilometrelik (6 bin 300 mil) bir rotayı takip eden Panama – İstanbul uçağı için okyanus üzerindeki  jet rüzgarları hesaba katılarak yaklaşık 10 bin 750 kilometrelik (6 bin 683 Mil) bir rota planlandı. Yaklaşık 610 kilometre daha fazla yol kat eden uçak, rüzgârın etkisiyle diğer seferler ile eşdeğer miktarda yakıt harcayarak planlanan süreden 15 dakika önce Atatürk Havalimanı’na inişini gerçekleştirdi.

A330 tipi uçak için planlanan yeni rotada uçuş maliyetinde büyük kazanç sağladı.  Bu sayede ülkelere üst geçiş için ödenen vergiden de tasarruf edilmiş oldu. Oluşturulan yeni planlamada uçağın herhangi bir acil durumda iniş gerçekleştirebileceği havalimanlarının da göz önünde bulundurulduğu ve planlamaya dâhil edildiği öğrenildi.

THY uçağı jet rüzgarlarıyla süreyi kısalttı

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