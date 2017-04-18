THY uçağında doğan bebeğe Türkiye'den yardım eli

Türkiye'nin Konakri Büyükelçisi Nur Sağman, Türk Hava Yollarının (THY), Konakri (Gine)-Vagadugu (Burkino Faso)-İstanbul seferinde dünyaya gelen Kadiju bebeğin annesine bir an önce kavuşması için girişimlerde bulundu.

THY UÇAĞINDA DOĞAN BEBEK İÇİN TÜRKİYE'DEN GİRİŞİM

Gine asıllı Fransız vatandaşı anne Diaby Nafi'nin, Kadiju bebeği Fransa'ya götürebilmek için doğumdan kısa süre sonra resmi işlemler için Fransa'ya gittiğini ve bu süreçte de bebeği teyzesine bıraktığını aktaran Sağman, Konakri Büyükelçiliği olarak işlemlerin hızlanması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

AİLEYE THY ARACILIĞIYLA ULAŞILDI

Fransa'nın Konakri Büyükelçisi'yle görüşmeyi de planladığını dile getiren Sağlam, doğum haberini aldıktan sonra hemen THY ile iletişime geçtiğini, aileye de THY aracılığıyla ulaştıklarını anlattı.

BEBEĞİN FRANSA'YA GİDEBİLMESİ İÇİN TÜM MASRAFLAR THY'DEN

Sağman'a ziyarette eşlik eden THY Konakri Geçici Müdürü Oğuzcan Yerli de Kadiju bebeğin Fransa'ya gidebilmesi için gereken tüm bilet, vize ve pasaport masraflarının THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın talimatıyla THY tarafından karşılanacağını söyledi.

"SİZİN KIZINIZ THY EVLADI"

Büyükelçi Sağman'ın da desteğiyle bebeğin kısa sürede annesine kavuşması için maddi manevi ne gerekiyorsa yapacaklarının altını çizen Yerli, şöyle devam etti:

"Aile ziyarete çok sevindi, bize 'Kadiju sizin kızınız, THY'nin evladı' dediler. Anneyle de telefondan görüştük, o da Türkiye'ye çok teşekkür ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden United Airlines'ın bir yolcuya yaptığı muameleye baktığınızda ve sonrasında bizim uçağımızda kabin ekibimizin yardımıyla dünyaya gelen Kadiju bebeği düşündüğünüzde, THY'nin insana ve yolcusuna verdiği değerin boyutunu anlamak mümkün. Aile de bu verilen değerin farkında."