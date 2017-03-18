THY uçuş rakamlarını açıkladı

Dünyada en fazla noktaya uçan havayolu şirketi konumundaki THY, 2017 yılının Ocak ve Şubat ayındaki uçuş rakamlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'a bildirdi.

TOPLAM YOLCU SAYISINDA YÜZDE 10.4 DÜŞÜŞ

Ocak-Şubat 2017 Trafik Sonuçları'nın yer aldığı açıklamada, “Ocak-Şubat 2016 döneminde 9,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 10,4 düşüşle 8,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki düşüş iç hatlarda yüzde 5,4, dış hatlarda yüzde 14,3 oranındadır. Dış Hatlar Business Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında Ocak-Şubat 2016 dönemine kıyasla yüzde 12,3 ve yüzde 11,1 düşüş gerçekleşmiştirö denildi.

UÇUŞLARDAKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 73

THY'nin yaptığı açıklamada tarifeli seferlerdeki doluluk oranına ilişkin bilgiler de verildi. Açıklamada Yolcu doluluk oranının 0,1 puanlık artış ile yüzde 73,0 olarak gerçekleştiği belirtildi.

TAŞINAN KARGO YÜZDE10.3 ARTTI

THY'nin kargo taşıma rakamlarında ise ciddi oranda artış yaşandı. Elde edilen verilere göre taşınan Kargo-Posta, Ocak-Şubat 2016 döneminde 121 bin 47 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 10,3 artışla 133 bin 546 tona çıkmış oldu.

UÇULAN ŞEHİR SAYISI 296 YÜKSELDİ

THY'nin bir önceki yılın aynı dönemine göre uçtuğu şehir sayısında ise artış yaşandı. 2016 Şubat ayı sonunda uçulan şehir sayısı 284 iken 2017 Şubat ayı sonunda 296 olarak gerçekleşti. İç hat şehir sayısı değişmeksizin 49, dış hat şehir sayısı ise 235'den 247'ye yükseldi.

FİLOYA 33 UÇAK İLAVE EDİLDİ

2016 Şubat ayı sonunda uçak sayısı 302 olan THY'nin uçak sayısı 2017 Şubat ayı sonunda bu rakam 335 olarak gerçekleşti.