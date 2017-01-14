taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
81.524
USD
3,7235
EURO
3,9636
ALTIN
143,35
PETR
55,5400

THY üniversite öğrencilerin yanında

THY, final sınavları ertelenen öğrencilerin biletlerini, ertelendiğini gösteren belgeleri ibraz etmeleri koşuluyla değiştirecek.

14.01.2017 - 18:15
  1. Haberler
  2. İç Haber

THY üniversite öğrencilerin yanında

THY'den yapılan açıklamada; "İstanbulda yaşanan olağanüstü hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle birçok üniversitenin final tarihleri ertelenmiştir. Bu durum bilet alan öğrencileri mağdur edebileceği düşüncesiyle Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet ailesi olarak 08 Ocak 2017 tarihine kadar yurtiçi seferlerimizden uçak bileti alan üniversite öğrencilerimizin 19 Ocak 2017 tarihine kadar herhangi bir ek ücret ödemeden biletlerini değiştirebileceklerdir.

Yurtiçi bilet alan yolcularımızın üniversite öğrencisi olduğunu ve final tarihlerinin ertelendiğini gösteren belgeleri ibraz etmeleri ileri bir tarihe bilet almaları için yeterli olacaktır." denildi.

THY'NİN BASIN MÜŞAVİRİ DUYURDU

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuyu twitter hesabından duyurdu.

THY üniversite öğrencilerin yanında

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de First Lady Trump'ı giydirme tartışması

ABD'de First Lady Trump'ı giydirme tartışması

124
HDP'li Paylan'dan TBMM'de 'soykırım' provokasyonu

HDP'li Paylan'dan TBMM'de 'soykırım' provokasyonu

372
Gezici araştırma şirketi en güvenilir isimleri sıraladı

Gezici araştırma şirketi en güvenilir isimleri sıraladı

561
Deniz Baykal'a yapılan 'kaset komplosu' çözülüyor

Deniz Baykal'a yapılan 'kaset komplosu' çözülüyor

81
Canlı yayında Cansu Canan'ı kızdıran 'haram' sorusu

Canlı yayında Cansu Canan'ı kızdıran 'haram' sorusu

601
Mete Yarar: Vekilin ayağını ısıranı komando yaparım

Mete Yarar: Vekilin ayağını ısıranı komando yaparım

106
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı sistemi yorumu

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı sistemi yorumu

376
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM