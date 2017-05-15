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THY yasak dinlemedi yolcu sayısı arttı

THY, Amerika'nın Türkiye çıkışlı uçuşlara uyguladığı elektronik yasağına rağmen Nisan ayında yolcu sayısını yüzde 2,5 artırdı.

15.05.2017 - 11:50
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İstanbul’un da bulunduğu 8 ülkedeki 10 havalimanından ABD’ye doğrudan sefer yapacak uçaklarda 22 Mart tarihinde başlatılan uygulamayla yolcuların uçağa cep telefonundan büyük elektronik cihazları sokmaları yasaklandı.

THY yasak dinlemedi yolcu sayısı arttı

YOLCU SAYISI ARTTI

Yasağın başlamasıyla Türk Hava Yolları'nın (THY),  yolcu sayısında düşüş beklenirken tam tersi oldu. THY'nin İstanbul'dan New York'a yaptığı seferlerde yolcu sayısı Nisan ayında yüzde 2.5 artarak 49 bin yolcuya ulaştı.

THY yasak dinlemedi yolcu sayısı arttı

AVRUPALI ŞİRKETLER YASAK UYGULAMASINA KARŞI THY'Yİ ÖRNEK ALIYOR

Bu arada, THY'nin elektronik cihaz yasağı ile birlikte yolcularını mağdur etmemek için geliştirdiği reaksiyonu Avrupalı şirketler de öğrenmeye çalışıyor. Büyük tartışma getiren yasak  artan risk nedeniyle tüm Avrupa’dan yapılan uçuşlara da uygulanmaya başlayacak. Avrupalı havayolu şirketleri bu konuda deneyimi olan THY'nin çalışmasını izliyor. Edinilen bilgiye göre New York'a uçan Avrupalı şirket New York JFK havalimanı'n da THY'nin uygulamasını inceleyerek hazırlık yapmaya başladığı öğrenildi.

THY yasak dinlemedi yolcu sayısı arttı

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