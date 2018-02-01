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THY yeni pilotlar yetiştirecek

Türk Hava Yolları, "II. Pilot Aday Adayı" eğitim programı kapsamında yetiştirilmek üzere pilot adayları arıyor.

AA | 01.02.2018 - 14:37..
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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, adaylar, "Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı" eğitim programına dil belgesi şartı aranmaksızın başvuru yapabilecek.

LİSANS MEZUNU OLMAK YETERLİ

Dil belgesinin eksikliğinin başvuru için bir engel teşkil etmediği, ilan şartlarında gerekli olduğu belirtilen dil belgelerini teslim edebilmeleri için adaylara başvuru süreci sonrasında ek süre tanınacağı ifade edilen açıklamada, üniversitelerin örgün veya açık öğretim bölümlerinden lisans derecesinde mezun adayların işe alım sürecini başarıyla tamamladıkları takdirde maaş desteği de alacakları eğitime başlayacakları vurgulandı.

THY yeni pilotlar yetiştirecek

Toplam 18 ile 24 ay arasında süren eğitimleri de başarıyla geçen adaylar ise bayrak taşıyıcının 331 uçaklık ve daima gelişen uçak filosunda ikinci pilot olarak göreve devam edecekler.

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