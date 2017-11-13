THY yolcu sayısını artırdı

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan Ocak-Ekim 2017 trafik verilerine göre, 2016 yılı ocak-ekim döneminde 53,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 7,5 artışla 57,8 milyona ulaştı.

İÇ VE DIŞ HATLARDA YÜKSELME

Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 8,3, dış hatlarda yüzde 6,9 oldu. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında Ocak-Ekim 2016 dönemine kıyasla yüzde 2,5 artış sağlandı. Yolcu doluluk oranı 4,5 puanlık artış ile yüzde 79 olarak gerçekleşti.

GEÇEN YILA GÖRE YÜKSELİŞ

Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), Ocak-Ekim 2016 döneminde 145,2 milyar iken, bu yılının aynı döneminde yüzde 0,3 artarak 145,60 milyar oldu. AKK iç hat uçuşlarda yüzde 6,3 arttı, dış hat uçuşlarda ise yüzde 0,6 azaldı.

Ücretli Yolcu kilometre (ÜYK), Ocak-Ekim 2016 döneminde 108,2 milyar iken, 2017'nin aynı döneminde yüzde 6,4 artarak 115,1 milyara ulaştı. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda yüzde 8,2, dış hat uçuşlarda ise yüzde 6,1 olarak gerçekleşti.

TAŞINAN KARGO 917 BİN 397 TON

Yolcu uçakları konma sayısı, Ocak-Ekim 2016 döneminde 396 bin 939 iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 0,3 azalışla 395 bin 786'ya geriledi. Taşınan Kargo-Posta, geçen yılın ocak-ekim dönemine 726 bin 345 ton iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 26,3 artışla 917 bin 397 tona yükseldi.

2016 Ekim ayı sonunda uçak sayısı 334 iken, 2017 Ekim ayı sonunda 329 oldu. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 86'dan 90'a yükseldi, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 237'den 223'e geriledi. Kargo uçak sayısı 11'den 16'ya çıktı.

EKİMDE 6,2 MİLYON YOLCU TAŞINDI

Toplam yolcu sayısı geçen yılın ekim ayında 5,5 milyon iken, bu yılın ekim ayında yüzde 12,7'lik artışla 6,2 milyona yükseldi. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 13, dış hatlarda yüzde 12,4 oldu. Yolcu doluluk oranı Ekim 2017 döneminde 6,3 puanlık artış ile yüzde 81 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 6,6 puanlık artış gösterdi.

YOLCU DOLULUK ORANI

Ekim 2017 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında; ÜYK Orta ve Güney Amerika'da yüzde 23,8, Orta Doğu'da yüzde 14, Uzak Doğu'da yüzde 8,7, Afrika'da yüzde 8,2 arttı. Yolcu doluluk oranı Kuzey Amerika'da 9 puan, Orta Doğu'da 8 puan, Avrupa'da 5,9 puan, Uzak Doğu'da 5,7 puan, yolcu sayısı da Orta ve Güney Amerika'da yüzde 37,7, iç hatlarda ve Orta Doğu'da yüzde 12,6, Uzak Doğu'da yüzde 10,3, Afrika'da yüzde 10,1 ve Avrupa'da yüzde 8,8 artış gösterdi.