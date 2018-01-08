THY, yolcu sayısını yüzde 9,3 artırdı

2017 yılında yolcu sayısında bir önceki yıla göre yüzde 9,3 oranında bir artış yakalayarak 68 milyon 616 bin yolcu taşıyan Türk Hava Yolları, yolcu doluluk oranı ise bir önceki yıla göre 4,7 puan artarak yüzde 79.1 olarak gerçekleşti. Havayolu şirketi, 2017 yılının son ayında ise yüzde 79,5 ile tarihinin en yüksek aralık ayı doluluk oranına ulaştı.

EN YÜKSEK DOLULUK ORANINA ULAŞTI

Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre; kapasitenin yüzde 8,9 arttığı aralık ayında, toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 5,1 puan artışla yüzde 79,7, dış hat doluluk ise 5 puanlık artışla yüzde 79,2 olarak gerçekleşti. İç Hat ve Dış Hat uçuşlarında Türk Hava Yolları tarihinin en yüksek doluluk oranlarına ulaşıldı.

5.5 MİLYON YOLCUYA ULAŞTI

Temmuz ayında başlayan talepteki çift haneli hızlı büyüme yüzde 16,3 artış ile aralık ayında da devam etti. Aralık 2016’ya göre, taşınan yolcu sayısı yüzde 21,4 artarak 5,5 milyon yolcuya ulaştı. 2015 Aralık ayı ile karşılaştırıldığında da yolcu sayısı ve talep yüzde 17 arttı.

EN FAZLA KATKI ORTA DOĞU VE AVRUPA'DAN

Dıştan dışa transfer yolcu hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında yüzde 39’luk artış yaşanırken bu ayda taşınan kargo ve posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 arttı. Kargodaki bu büyümeye en fazla katkı yapan bölgeler yüzde 28,7 artış ile Orta Doğu ve yüzde 24’lük artış ile Avrupa oldu.

Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre tüm bölgelerde yolcu doluluk oranı artış gösterdi. Orta Doğu 7,1 puan, K.Amerika 6,8 puan, Afrika 5,6 puan artarak en fazla artış gösteren bölgeler oldu.

YOLCU SAYISI 68,6 MİLYON

THY’nin Ocak-Aralık 2017 trafik sonuçları değerlendirmesine göre; ocak-aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre talepte yüzde 7,9’luk artış sağlanmış, yolcu sayısı da yüzde 9,3 artarak 68,6 milyona ulaşıldı.

Toplam Yolcu doluluk oranı Ocak-Aralık döneminde 4,7 puanlık artış ile yüzde 79,1 olurken, yurtdışı yolcu doluluğumuz 5 puan artarak yüzde 78,4’e ulaştı. Aralık ayındaki Kargo ve Posta hacmindeki güçlü artış ile birlikte Ocak-Aralık dönemindeki toplam taşınan kargo ve posta geçen seneye göre yüzde 25,5 artarak 1,1 milyon tona yükseldi.