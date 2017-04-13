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THY yolcularına uzak doğu yemekleri ikram ediyor

Türk Hava Yolları, CİP salonlarında Uzak Doğu mutfağı haftası başlattı. Yolcular bugün ilk olarak Japon yemeklerinin tadına baktı.

13.04.2017 - 14:42
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Türk Hava Yolları (THY) Busıness Class sınıfı yolcuları için özel hizmet verdiği CİP salonlarında Uzak Doğu mutfağı haftası başlattı.

SIRADA ÇİN VE HİNDİSTAN VAR

Japon yemekleri haftasının bir hafta süreceğini arkadan Çin ve Hindistan yemeklerinin tanıtılacağı haftaların olacağını belirten THY Özel Yolcu Salonları Anlaşmalar Müdürü Mustafa Şencan şöyle konuştu: "Bugün başlattığımız Japon haftasında içinde parça tavuk, tuzsuz pilav ve hafif acı soslu sebze olan ve Japonların "Teppanyaki adını verdikleri özel bir yemeği ikram ediyoruz. Yolcularımız dünyanın çeşitli yerlerinden geliyor. THY, 100’ün üzerinde ülkeye uçuyor. Şu anda en fazla ülkeye uçan havayoluyuz. Değişik kültürler var. Değişik lezzetleri zaten sunuyoruz. Bir araştırma yaptık. Sonucunda özellikle uzak doğu mutfağının Japon, Çin, Hint mutfağının talep görebileceğini düşündük. Bu nedenle böyle bir proje başlattık."

Atatürk Havalimanı CİP Salonunda bugün başlatılan Japon mutfağında Teppanyaki adılı yemek yolculara ikram edildi.

THY yolcularına uzak doğu yemekleri ikram ediyor

THY yolcularına uzak doğu yemekleri ikram ediyor

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