THY'de uçak içi ısısı 23 dereceye sabitlendi

Türkiye’nin en çok okunan havacılık yazarı Uğur Cebeci sayesinde, uçak kabin ısısı konusunda bir standart sağlandı.

Havalimanına giriş yaptığınız andan uçağa bindiğiniz ana kadar geçen süre içinde zaten terlemiş olan vücudunuz Türk Hava Yolları uçağına adım attığınız anda serinleyecek, rahat bir nefes alacak.

Uğur Cebeci, köşesine taşıdığı ve THY uçaklarının uçak içi ısılarının 23 dereceye sabitlendiğini belirttiği yazısında şunları kaydetti:

"UÇAK İÇİ ISISI 23 DERECEDE OLACAK, NEFES ALACAKSINIZ"

"THY yıllar sonra çok ciddi bir karar verdi. Bundan böyle uçakların içi serin olacak. 23 santigrat derecede sabitlediler. Uçağa bindiğinizde terlemeyeceksiniz. Siz gelmeden uçağın içi soğutulacak. Siz gelmeden en ideal ısı 23 derece olarak korunacak. Bana kalsa 21 santigrat derece yapardım. Yolcu uçağa bindikten kısa süre sonra ısı yükselir. Üstelik yolcunun uçağa alınması sırasında kapı ya da kapılar açık olduğu için içeriyi sürekli aynı ısıda tutmak mümkün değildir. Bu yüzden 21 derece ayarı ile sistemi 23 de tutmak daha kolay olurdu. Zaten havalimanlarında koşuşup terlemişsiniz, sıralarda beklemişsiniz ama artık uçağa bindiğinizde rahat bir nefes alacaksınız.





"29 DERECEYİ GÖRÜYORDU"

Yıllarca uğraştım. Milletçe sıcağı sevdiğimiz için THY ekipleri de kendilerini de düşünerek uçakların iç ısısını hep yüksekte tuttular. 26- 27 hatta 28- 29 derecelerde uçtuk. Sıcak ülkelerde köprüye yanaşmamış uçakların kapısından içeri girdiğimizde bir canavarın ağzından çıkan alevlerin ısısı gibi kabine ayak attığımızda kavrulduk. Nefes alamadık. Kan ter içinde kaldık. Uçak havalandıktan nice sonra kabin ısısı biraz düşüyordu. Bu son derece sağlıksız bir şeydi. Kabinde terlemek su kaybını hızlandırmak insanı bitap düşürüyordu.





"UÇAKLARIN ADI KANATLI FIRINA ÇIKMIŞTI"

Heyecanlar, uçağa gidinceye kadar yaşanan yorgunluk, sonra türbülanslardaki korkular üzerine çullanan yüksek kabin ısısı bizi perişan ediyordu. Ayrıca terleme nedeniyle kabinde hava kalitesi düşüyor ve dayanılmaz kokularda artıyordu. Uçakların fırınlarından çıkan yemek kokusu, ter kokusu hepsi birbirine karışıyordu. Neredeyse uçaklarımın adı ‘kanatlı fırın‘a çıkmıştı.



Bunun ana nedeni pilotların öncelikle uçaklarını teslim aldıktan sonra APU (Auxiliary Power Unit) denen yardımcı güç ünitesini çalıştırmamaları ile başlıyordu. Yani uçağın en arka kuyruk kısmındaki bir tür jeneratör çalıştırılmadığı için içeri soğuk hava verilemiyordu. Sebebi gereksiz yakıt harcanmasının önüne geçmek gibi görünüyordu. Ama kalkıştan, yolcu gelmeden bir süre önce sistemin çalıştırılmasının yakıt maliyetinin komik denecek kadar az olduğu hesap edildi. Bu sistem arızalı ise, ki olabilir (uçuşa engel değildir) o zaman dışarıdan harici sistemlerle uçak kabin ısısı düşürülebilirdi.



(Uğur Cebeci)

"İLKER AYCI EL KOYDU"

Sonunda birlikte yaptığımız bir sohbette, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı işe el koydu. Maliyet çalışmaları yapıldı ve kesin karar kabin ısısı 23 derece olarak sabitlendi. Bazı havayolları bunu 21- 22 derece olarak belirlemişlerdi. Bundan böyle THY uçaklarında kabin ısısı 23 derece olacak. Tabii bu arada asıl görev kabin amirine ve koktpit ekibine düşüyor. Başlangıçta 23 dereceye gelen kabin ısısı özellikle uzun uçuşlarda birkaç saat sonra yeniden yükseliyor. İşte o zaman ekipler ısıyı belki 20- 21’lere düşürerek kabini 23 derecede tutmak için çaba gösterecekler. İkramın detayları gibi ısının da sürekli izlenmesi gerekiyor. Koca bir uçağın gövdesinde farklı ısıda bölgelerde oluşuyor. Bununda çaresine bakılması gerekir.

Üşüyorsanız bir battaniye isteyin, ama terlemenize izin vermeyin."