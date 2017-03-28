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THY'den ABD'ye uçuşlarda ücrestisz wifi hizmeti

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, ABD'ye uçuşlarında ücretsiz wifi hizmetinin başlayacağını açıkladı.

28.03.2017 - 23:37
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 31 Mart'tan itibaren Amerika uçuşlarında laptop ve tabletlerini teslim eden yolculara uçak içinde ücretsiz "wifi" hizmeti vereceklerini duyurdu.

TWİTTER'DAN DUYURDU

Ekşi, Twitter hesabından, ABD seferlerinde uçaklarda ücretsiz internet hizmetine ilişkin açıklamada bulundu.

Bilal Ekşi, "31 Mart'tan itibaren Amerika uçuşlarında laptop ve tabletlerini teslim eden yolcularımıza uçak içinde ücretsiz wifi hizmetine başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklama Ekşi'nin hesabından İngilizce olarak da paylaşıldı.

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