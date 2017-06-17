Türk Hava Yolları (THY), resmi sponsoru olduğu Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularına sürpriz yaparak babalarıyla hazırladığı video, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

BABALARIYLA BİRLİKTE SÜRPRİZ HAZIRLADILAR

Babalar Günü için hazırlanan özel çalışma, THY'nin Twitter'daki resmi hesabından "Sponsoru olduğumuz A Milli Kadın Basketbol Takımımıza babalarıyla birlikte bir sürpriz hazırladık! #BabalarGünü" ifadesiyle paylaşıldı.

IŞIKLAR KAPANDI, BABALARINDAN MESAJLARI İZLEDİLER

Video, Türkiye-Letonya arasında oynanan hazırlık maçı sonrasında salondaki ışıkların kapanması ile karanlıkta kalan kadın basketbolcuların babalarından gelen duygusal mesajların sinevizyon ile perdeye yansıtılmasıyla başlıyor. Babalarının görüntüsünü karşılarında gören basketbolcuların mesajlar nedeniyle duygusal anlar yaşayarak, ağladığı görülüyor.

Videonun diğer bölümlerinde sinevizyon perdesinin kalkması ile milli basketbolcularının babalarını bir anda karşılarında görmesi, ardından birbirlerine koşarak kavuşma anları yer alıyor.

THY'den Babalar Günü'ne özel video

KISA SÜREDE BİNLERCE KEZ BEĞENİLDİ

Youtube'da yer alan THY'nin resmi hesabında yer alan videodaki notta "Maç sonrasında ışıkların kapanması ile karanlıkta kalan A Milli Kadın Basketbol Takımımız önce babalarının duygusal mesajlarını izlediler, sonra da bir anda perdenin kalkması ile babalarını karşılarında buldular. Her zaman kahramanımız olan babalarımızın günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşlar tarafından çok beğenilen video, THY'nin sosyal medyadaki hesaplarından kısa sürede binlerce kez paylaşıldı ve çok sayıda yorum aldı.