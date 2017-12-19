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THY Bulgaristan'da yılın acentelerini ödüllendirdi

Bulgaristan'da hızla büyüyen Türk Hava Yolları, pazardaki başarısına katkısı olan seyahat acentelerini ödüllendirdi.

Haber Merkezi | 19.12.2017 - 17:29..
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Türk Hava Yolları (THY), Bulgaristan’da Yıllın Acenteleri Ödülleri'ni dağıttı. Sofya Ramada Otel’de düzenlenen törende 14 kategoride başarılı olan acentelere ödülleri takdim edildi.

Katılımcılar arasında Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy da vardı.

HEDİYE TATİL PAKETİ

Organizasyon sonunda gerçekleştirilen çekilişte kazananlara haftasonu İstanbul tatili ve 5 günlük Mauritus tatil paketi verildi.

THY Bulgaristan'da yılın acentelerini ödüllendirdi

KAZANANLAR

Ödül kazananlar acenteler ise şöyle:

Usit Colors, eSky, Premier Tours, Ossmo, Lufthansa City Center, Viya Travel, TTA Decom, TRANSGLOBAL HOLIDAYS LTD, MIRA N, Sky Travel, AeroTour MM, Elite Travel International and Astra Holidays.

"BULGARİSTAN PAZARINDA BAŞARILI BÜYÜME"

Türk Hava Yolları Sofya Müdürü Mehmet Gürkaynak “Bulgaristan pazarında başarılı bir şekilde büyüdüğümüz için çok mutluyuz. Fakat bu başarı; törende onurlandırdığımız değerli ortaklıklar olmadan mümkün olamazdı” dedi.

SOFYA-İSTANBUL HATTINA YENİ UÇUŞ

Ödül töreni Sofya-İstanbul hattına yeni eklenen uçuş ile aynı gün yapıldı. Mevcut tarifeye ek olarak icra edilecek olan haftalık 4 uçuş; Bulgaristan yolcularını dünya çapında 300 den fazla varış noktasına bağlayacak.

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