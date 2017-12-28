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THY'den çocuk yolcularına doğal oyuncak

THY, ödüllü çevreci şirket politikaları çerçevesinde yeni projeler geliştirmeye devam ediyor.

AA | 28.12.2017 - 10:24..
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Tüm operasyonlarını, topluma, ekonomiye ve çevreye karşı sorumluluk bilinciyle yürüten ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan THY, oyuncaklarda kullanılan plastik malzemelerin çocukların sağlığı ve gelişimi üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu tespiti üzerine yeni bir uygulama başlattı.

KOLEKSİYON HAZIRLANDI

THY, 3-12 yaş aralığındaki çocuk yolcuları için hazırladığı; hareketli, şekil değiştirebilir, nesli tükenme tehdidi altında olan hayvan figürlerinin de yer aldığı ve doğal malzemelerden üretilmiş bir koleksiyon hazırladı.

HER UÇUŞTA FARKLI OYUNCAK

Her uçuşta farklı oyuncaklardan oluşacak bu setlerle, çocukların sağlığını korumak, yaşam alanları tehdit altındaki hayvan türleri hakkında farkındalık oluşturmak ve çocuk yolcuların uçak seyahatlerini eğlenceli bir deneyime dönüştürmek hedefleniyor.

THY'den çocuk yolcularına doğal oyuncak

THY, sunacağı yeni oyuncakların üretiminde kullanılan ahşap malzemelerin Orman Yönetim Konseyi (FSC) kuruluşunun yayınlamış olduğu kurallara uygun şekilde üretilmiş olmasına dikkat ediyor.

FSC; dünyadaki tüm ormanların en uygun şekilde yaşatılmasını, bu uygulamaların uluslararası anlamda yaygınlaşmasını amaçlayan ve bu amaca ulaşmak için uluslararası standartlar belirlemiş bir kuruluş olarak öne çıkıyor. Bunun yanında setlerde yer alan peluş oyuncaklar ise pamuktan üretiliyor.

THY'den çocuk yolcularına doğal oyuncak

Geliştirdiği doğa dostu ürünler ve ambalajlar ile özellikle çocukların zihinsel ve bedensel gelişimi için gerçekleştirilen bütün yenilikleri yakından takip eden THY, onlara her zaman en doğalı sunmayı hedefleyerek, faaliyetlerini sürdürüyor.

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