THY’den dış hatta indirim kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), transfer merkezi İstanbul ile Avrupa’da İtalya, İspanya, Fransa, Malta, Portekiz ve Yunanistan’da bulunan 25 destinasyon arasında, uygun fiyatlarla seyahat imkanı sağlıyor.

129 DOLARDAN BAŞLAYAN FİYATLAR

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, İstanbul çıkışlı uçuşlarda 3 - 13 Nisan’da satın alacakları biletler ile 1 Mayıs - 20 Haziran’daki seferlerde, her şey dahil 129 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

Her şey dahil gidiş-dönüş 129 dolardan başlayan fiyatlar, THY’nin resmi internet sitesi ücretleri. Bilet satış ofisleri ve acentelerde ise değişiklik gösterebiliyor.