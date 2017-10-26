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THY'den görme engelli yolculara yeni uygulama

Türk Hava Yolları, görme engelli yolcuları için boarding kartlarının Braille alfabesi ile basılacağını bildirdi.

26.10.2017 - 22:35
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Türk Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde açılan özel check-in kontuarında boarding kartlarının görme engelliler için Braille alfabesi ile basılacağını bildirdi.THY'den görme engelli yolculara yeni uygulama

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'daki resmi hesabından, görme engelli yolculara yönelik yeni uygulamayla ilgili bir açıklama yaptı.

THY'den görme engelli yolculara yeni uygulama VİDEO

THY'den görme engelli yolculara yeni uygulama

Ekşi, "Atatürk Havalimanı dış hatlarda açtığımız özel check-in kontuarında görme engelliler için boarding kartını Braille alfabesi ile basıyoruz." ifadelerini kullandı.

THY Basın Müşavirliği de engelli yolculara yönelik yeni hizmetin tanıtımı için yarın Atatürk Havalimanı'nda uygulamalı bir etkinlik düzenleneceğini belirtti.

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