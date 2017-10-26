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THY'den KKTC yolcularına yaz saati uyarısı

Türk Hava Yolları, yaz saati uygulamasının sona ereceği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bilet değişiklik koşullarını duyurdu.

26.10.2017 - 07:55
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Türk Hava Yolları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaz saati uygulamasının 29 Ekim'de bitmesi nedeniyle Ercan Uluslararası Havalimanı kalkış ve varışlı tüm THY ve AnadoluJet seferleriyle ilgili bilet değişiklik koşullarını duyurdu.

THY'den KKTC yolcularına yaz saati uyarısı

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, KKTC Bakanlar Kurulu’nda alınan kararla söz konusu uygulamanın sona erdirilmesi dolayısıyla Ercan Uluslararası Havalimanı kalkış ve varışlı tüm THY ve AnadoluJet seferlerinin 1 saat geriye alınarak, üzerlerinde değişiklik yapıldığı belirtildi.

ÜCRET FARKI VE CEZA OLMAYACAK

Açıklamada, "Söz konusu değişiklik uyarınca, 25.10.2017 (dahil) ve öncesinde düzenlenmiş, Ercan Uluslararası Havalimanı çıkışlı biletler için 29.10.2017-24.03.2018 tarih aralığındaki tüm THY ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı yurt içi ve yurt dışı bağlantılı yolculara 29.10.2017'ye (dahil) kadar işlem yaptırmaları kaydıyla tarih ve parkur değişiklikleri bireysel ya da grup rezervasyonlarının tamamında geçerli olmak üzere ücret farkı ve ceza alınmaksızın gerçekleştirilebilecektir." ifadeleri kullanıldı.

THY'den KKTC yolcularına yaz saati uyarısı

İade taleplerinin bireysel ya da grup rezervasyonlarının tamamında geçerli olmak üzere ücret kuralları doğrultusunda gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, Ercan Uluslararası Havalimanı varışlı seferlerde ise orijinal bilet kurallarının geçerli olacağı bildirildi.

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