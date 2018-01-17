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THY'den mobil uygulamada bilet indirimi

THY'nin yeniden tasarlanan mobil uygulaması üzerinden 18-20 Ocak arasında bilet alacak yolculara tüm uçuşlarda yüzde 15 indirim fırsatı sunuluyor.

AA | 17.01.2018 - 19:41..
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Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kullanıcı arayüzü bir tasarımla yeniden hizmete sunulan mobil uygulama, yolcuların seyahat planlamalarında, bilet alımlarında ve mil işlemlerinde büyük kolaylık sağlıyor.

ÇOK SAYIDA ÖDEME YÖNTEMİ VAR

Yolcularının ödemelerini daha güvenli bir şekilde gerçekleştirmeleri için ek geliştirmeler yapılan uygulamada yolculara, kredi kartlarını kameraya okutarak ödeme yapabilmelerini sağlayan bir seçeneğin de yer aldığı çok sayıda ödeme yöntemi sunuluyor.

Yolcuların önceki uçuşlarından ve seyahat tercihlerinden beğenilerini ön görebilen uygulama bu sayede THY yolcularının her birine farklı teklifler ile kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabiliyor.

18-20 OCAK ARASI YÜZDE 15 İNDİRİM VAR

Mobil uygulama ile yolcular ödül bilet veya mil satın alabiliyor, diğer üyelere mil transferi yapabiliyor.

THY mobil uygulamasını akıllı telefonlarına indiren yolcular 18-20 Ocak'ta yapacağı tüm uçuşlarda uygulama üzerinden yüzde 15 indirim ile biletleme gerçekleştirebilecek.



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