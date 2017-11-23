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THY'den öğretmenlere indirim

THY, öğretmenler ile onlarla birlikte seyahat eden aileleri için iç hat seferlerinde yüzde 25 indirim yapılacağını duyurdu.

23.11.2017 - 22:04
  1. Haberler
  2. Seyahat

THY'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, iç hat öğretmen indiriminden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan öğretmenler ve Yüksek Öğretim Kurulu bünyesinde görev yapan öğretim üyeleri aileleriyle birlikte faydalanabileceği belirtildi.

THY'den öğretmenlere indirim

ÖĞRETMEN VE AİLELERİ İNDİRİMLİ UÇACAK

Biletleme dönemi 20 Kasım 2017-24 Mart 2018, seyahat dönemi ise 20 Kasım 2017-31 Mart 2018 olarak aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İç hat öğretmen indirimi THY ve Anadolu Jet iç hat seferleri (aktarmalı seferler dahil) ile THY Hopa ve Anadolu Jet Ercan seferlerinde uygulanacaktır. Codeshare (ortak) uçuşlarda, Türk Hava Yolları Kıbrıs Ercan seferlerinde, açık biletlerde ve promosyon sınıflarında iç hat öğretmen indirimi geçerli değildir. İç hat öğretmen indirimi sadece Türk Hava Yolları satış ofislerinde düzenlenen biletlerde geçerlidir. Kampanya tarihinden önce ilgili seyahat dönemi için rezervasyon yaptırmış yolcularımız da indirimden faydalanabilirler. İç hat öğretmen indiriminden aynı rezervasyondaki aynı soyadlı en fazla 4 yolcu faydalanabilir. Çift soyadına sahip yolcular, rezervasyon sırasında soyadı bölümüne beraber seyahat edecekleri ailesine ait soyadını girerek indirimden yararlanabilirler. Yolculardan biri gruptan ayrı seyahat etmek isterse yapılan indirim geçersiz olacak ve indirimsiz ücret kullanılacaktır. İç hat öğretmen indirimi diğer indirimlerle birleştirilemez. Bebek yolcu ücretleri üzerinden ayrıca bir indirim uygulanmayacaktır."

Açıklamada, kampanyayla ilgili bilgilere "444 0 THY/444 0 849" numaralı çağrı merkezinden, THY satış ofisleri ve yetkili satış acentelerinden ulaşılabileceği bildirildi.

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