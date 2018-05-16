THY’den Ramazan’a özel fırsatlar

Sizi dilediğiniz şehre uçuracak bir Ramazan kampanyası karşınızda! Ramazan ayını farklı bir şehirde geçirmek isteyenlere, memleket hasreti çekenlere duyurulur; 12 Haziran’a kadar biletinizi alın, 79,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçun.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA PROMOSYONLU UÇUN

Türk Hava Yolları, Türkiye'nin dört bir yanına ucuza bilet arayanların imdadına koştu. Ülkedeki her şehir için oluşturduğu kampalı biletleri sizlere sunuyor. İş seyahatiniz, tatiliniz ya da özel sebeplerden dolayı bir an önce gitmeniz gereken o şehrin bileti THY'de.

12 HAZİRAN'A KADAR BİLETİNİ AL

Türk Hava Yolları’nın promosyon uçak biletinden faydalanmak için 12 Haziran’a kadar biletinizi almanız yeterli. THY’nin internet adresine girerek bir tıkla uçuş rezervasyonunuzu yapabilirsiniz. Bugünden itibaren 16 Mayıs - 12 Haziran tarihleri arasında tüm Türkiye’ye Ramazan’a özel fiyatlarla uçmak için promosyon kodunuzu bekletmemekte fayda var.

RAMAZAN'A ÖZEL UYGUN FİYATLAR

Ramazan heyecanı hazır tüm Türkiye’yi sarmışken, Konya’dan Edirne’ye, Trabzon’dan Artvin’e kadar birçok şehri uygun fiyatlara ziyaret etme şansı yakaladınız. Öyleyse bilet koşullarına bir bakalım.

KAMPANYA KOŞULLARI

Kampanya, Türk Hava Yolları iç hat seferlerinde geçerli.

Kampanya, Hopa, Ercan, AnadoluJet ve Codeshare (ortak) uçuşlarda geçerli değil.

Kampanyalı ücretler tek yön direkt promosyon tüm vergi ve harçlar dahil web ücretleridir.

Kampanya biletleri sınırlı sayıda koltuk için geçerlidir, Türk Hava Yolları kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kampanya biletlerimizde iptal, iade ve değişikliğe izin verilmez.

Kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilmez.

Kampanyalı ücretler kalkış noktasına ve seyahat dönemine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

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