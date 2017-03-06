THY'den Rusya'ya iki yeni sefer

THY Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, havayolu şirketi, Rusya'da halihazırda Moskova, St. Petersburg, Soçi, Rostov, Kazan, Stavropol, Ekaterinburg, Astrakhan, Novosibirsk ve Ufa noktalarına sefer gerçekleştiriyor.

HAFTADA 3 GÜN KARŞILIKLI SEFERLER

Şu anda karşılıklı olarak haftada 2 frekans halinde yapılan İstanbul-Astrakhan ve İstanbul-Novosibirsk seferleri yerine ise 4 Nisan'da İstanbul-Voronej ve 11 Nisan'da da İstanbul-Samara haftada 3 gün karşılıklı seferler başlatılacak.

THY yolcuları, İstanbul'dan Voronej'e tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 189 dolar, İstanbul'dan Samara'ya ise yine tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 159 dolardan başlayan açılışa özel fiyatlarla seyahat edilebilecek.