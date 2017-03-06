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THY'den Rusya'ya iki yeni sefer

Türk Hava Yolları, Rusya'nın Voronej ve Samara şehirlerine sefer düzenleyecek.

06.03.2017 - 11:47
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, havayolu şirketi, Rusya'da halihazırda Moskova, St. Petersburg, Soçi, Rostov, Kazan, Stavropol, Ekaterinburg, Astrakhan, Novosibirsk ve Ufa noktalarına sefer gerçekleştiriyor.

HAFTADA 3 GÜN KARŞILIKLI SEFERLER

Şu anda karşılıklı olarak haftada 2 frekans halinde yapılan İstanbul-Astrakhan ve İstanbul-Novosibirsk seferleri yerine ise 4 Nisan'da İstanbul-Voronej ve 11 Nisan'da da İstanbul-Samara haftada 3 gün karşılıklı seferler başlatılacak.

THY yolcuları, İstanbul'dan Voronej'e tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 189 dolar, İstanbul'dan Samara'ya ise yine tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 159 dolardan başlayan açılışa özel fiyatlarla seyahat edilebilecek.

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