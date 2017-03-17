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THY'den Somali'ye yardım çağrısına yanıt

THY, Somali'ye yardım için Twitter üzerinden #TurkishAirlinesHelpSomalia etiketiyle başlatılan kampanyaya resmi hesabından cevap verdi.

17.03.2017 - 11:47
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Türk Hava Yolları (THY), Somali'ye yardım için Twitter üzerinden #TurkishAirlinesHelpSomalia etiketiyle başlatılan kampanyayı resmi hesabından atılan "Somali. Sevgi ve yardım için yapılacak yolculuğun çağrısını aldık." mesajıyla yanıtladı.

Kıtlık ve salgın hastalık riski ile karşı karşıya kalan Somali'ye yardım için dünyadan milyonlarca kişi, dün geceden itibaren #TurkishAirlinesHelpSomalia etiketiyle mesajlarını paylaştı.

Sosyal medyada yoğun ilgi gören kampanya ile Somali'deki insanlara yardım edilmesi ve THY'nin kampanyaya destek olması talep edildi.

ABD'li film yıldızı Ben Stiller başta olmak üzere yabancı bazı oyuncular, komedyenler, karikatüristler ile dünyaca bilinen bazı internet fenomenleri etiketle Somali'ye yardım için THY'nin uçak tahsis etmesi çağrısında bulundu.

THY'NİN RESMİ HESABINDAN YANIT

THY de bu çağrılar üzerine Twitter'daki resmi hesabı "@TK_TR" üzerinden bir mesaj yayımladı.

Mesajda, "Somali. Sevgi ve yardım için yapılacak yolculuğun çağrısını aldık." ifadeleri kullanıldı.

THY'nin resmi Twitter hesabı "@TurkishAirlines"ta da "We ❤Somalia. We got the call for this meaningful flight." mesajı yazıldı.

Kampanyaya ilişkin THY'nin mesajları, yerli ve yabancı birçok hesap tarafından paylaşıldı ve yorum yapıldı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de Twitter'daki hesabından daha önce "@TK_TR" üzerinden yayımlanan söz konusu iletiyi, "Biz zaten ve her zaman Afrika'yı da Afrikalıyı da seviyoruz. Çalışıyoruz..." mesajını da ekleyerek, yeniden paylaştı.

THY, Somali'nin başkenti Mogadişu'ya haftada 5 gün karşılıklı uçuyor.

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