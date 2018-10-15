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THY'den Teknofest klibi

THY, TEKNOFEST İstanbul kapsamında Türk Yıldızları ve THY uçağının festival alanı üzerinde gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun görüntüleriyle özel bir klip hazırladı.

Haber Merkezi | 15.10.2018 - 08:55..
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İstanbul'da 20-23 Eylül tarihleri arasında 3. Havalimanı yerleşkesinde düzenlenen TEKNOFEST'te Türk Yıldızları, Türk Hava Yolları'na ait bir uçağa eşlik etmişti.

BOEİNG 777'YE 7 TÜRK YILDIZI EŞLİK ETTİ

Gökyüzünde görsel bir şölen oluşturan gösteride Türk Hava Yolları'nın (THY)  Boeing 777 uçağına Türk Yıldızları 7 adet NF-5 200 jetiyle eşlik etti.

"HİÇ UÇMADIĞIMIZ GİBİ UÇTUK"

Türk Hava Yolları sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan bu gösteriye ait nefes kesen görüntülerle hazırlanmış bir klip paylaştı. Paylaşımda, "Hiç uçmadığımız gibi uçtuk! Türk Yıldızları ile TENNOFEST İstanbul kapsamında gözyüzünde iz bıraktık." ifadeleri kullanıldı.

Görüntülerin sonunda ise, "Cumhuriyetimizin 95. yılında aziz milletimize saygıyla" mesajına yer verildi.

THY'den Teknofest klibi ViDEO

THY'den Teknofest klibi

THY'den Teknofest klibi

THY'den Teknofest klibi

THY'den Teknofest klibi

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