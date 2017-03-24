THY'den yasağa karşı yeni hamle

THY'den ABD ve İngiltere uçuşlarında uygulanan yasağa ilişkin olarak bir bilgilendirme yazısı yayımlandı.

Yolcuların uçak içinde sunulan Wi-Fi kullanım olanağıyla cep telefonları ile internet hizmetinden faydalanabileceği ifade edilen yazıda, "İlgili elektronik eşyalar, boarding kapısında teslim edilebileceği için, yolcularımız uçak kapısına kadar cihazlarını kullanabilecekler." denildi.

Yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Transfer yolcularımızın söz konusu cihazlarını İstanbul varışlarında boarding kapısında teslim etmeleri yeterli olacak. Yolcularımızın elektronik eşyalarını check-in esnasında bagaja vermeyi tercih etmemesi durumunda, elektronik cihazlar İstanbul’da boarding işlemi sırasında etiket karşılığı teslim alınarak itinalı bir şekilde özel bagajlarla taşınacak. Görevli personellerimiz varış sonrasında belirlenen dağıtım yerinde yolcu bagaj etiketi - cihaz eşleşmesi yaparak elektronik cihazları sahiplerine teslim edecekler."