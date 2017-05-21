THY'den yaz sezonunda direkt ek seferler

THY, turistlerin yoğun olarak ilgi gösterdiği Antalya, Bodrum ve Trabzon'dan yurtdışındaki bazı noktalara direkt uçacak. Turistler yaz sezonunda düzenlenecek direkt seferlerle bu bölgelere daha rahat ulaşma imkânına kavuşacak.

ANTALYA'DAN 12 EK SEFER

Sabah Gazetesi'nden Cevdet Özdemir'in haberine göre; THY, turizmin başkenti olarak bilinen Antalya'dan Cezayir, Riyad, Amman ve Irak'a haftada 12 frekans uçuş yapacak. 8 Temmuz'da başlayacak Antalya-Cezayir seferleri haftada 3 gün yapılacak. Haftada bir gün yapılacak olan Antalya-Riyad seferleri ise 20 Haziran'da başlayacak. 14 Haziran'da başlaması planlanan ve haftada 2 kez yapılacak Antalya-Amman seferleri de 12 Eylül'de sona erecek. THY Irak'ta Bağdat, Erbil ve Süleymaniye'ye da Antalya'dan haftada 2'şer kez sefer yapacak.

TRABZON DA UÇUŞ AĞINDA

Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Trabzon'u da yaz sezonundaki uçuş ağına ekleyen THY, turistlerin buraya direkt ulaşabilmesi için Suudi Arabistan'ın Damman şehrine 24 Haziran-16 Eylül tarihleri arasında haftada bir, El Kasım bölgesine ise haftada 2 kez sefer düzenleyecek. Haftada bir gün yapılacak Yanbu seferleri ise 22 Haziran'da başlayacak. Bodrum'dan başlatılacak Kuveyt seferleri ise 30 Haziran-7 Ekim tarihleri arasında haftada bir gün yapılacak.

GURBETÇİLER DİREKT UÇABİLECEK

THY gurbetçi vatandaşların direkt uçuş yapabilmeleri için Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Almanya'nın Stuttgart kentine 18 Temmuz'dan, Münih'ten de 8 Temmuz'dan itibaren haftada 1 gün sefer yapacak. Konya ile Kopenhag arasında 20 Haziran-20 Ağustos tarihleri arasında haftada 5 gün direkt sefer yapılacak.